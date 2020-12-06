«توشيبا الخليج» تطلق أحدث حلول التخزين بعلامة «كيوزيا» في جيتكس

المصدر: دبي - البيان

تسلّط شركة «توشيبا الخليج» الضوء على أحدث حلول الذاكرة والتخزين عبر منصتها في معرض جيتكس 2020، وذلك بعرض أحدث تقنياتها في هذا المجال مع حضور ندوات مجانية تتعلق بالتصوير الرقمي، ولا سيما التصوير الجوي والتصوير السينمائي باستخدام الطائرات من دون طيار، وإجراء مسابقة عبر موقع التواصل «تويتر» حيث يمكن لـ 4 الفوز بأربعة محركات أقراص ثابتة خارجية.



وتعرض الشركة منتجات تحمل علامة «كيوزيا KIOXIA» (التي كانت تُعرف سابقاً باسم Toshiba Memory) التي تم عرضها بطاقات ذاكرة microSD / SD وذاكرة USB ومحركات أقراص صلبة، وهي مصممة لتمكين المستخدمين النهائيين من تخزين أسلوب حياتهم الرقمي في أي مكان وفي أي وقت يريدون استخدامه مع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر والكاميرات الرقمية.



تركز Kioxia بشكل كبير على الحفاظ على معايير الجودة والأداء والموثوقية الممتازة نفسها، التي اعتاد المستهلكون على توقعها من مجموعة منتجات Toshiba Memory المعروفة سابقاً والمخصصة لتطوير وإنتاج حلول تخزين فلاش رائدة في فئتها.



وقال سانتوش فارغيز، نائب رئيس «توشيبا الخليج»: «لقد كان لدينا تاريخ في بناء علامات تجارية رائعة على مدى العقود القليلة الماضية، لقد كنا ننتظر بفارغ الصبر أن نظهر في جيتكس 2020 لدفع علامة Kioxia التجارية إلى الأمام. مع كفاءتنا وخبرتنا القديمة في خدمة سوق الشرق الأوسط وأفريقيا (بما في ذلك جنوب أفريقيا) على مدار السنوات الماضية، نتطلع بفخر إلى وضع علامة Kioxia التجارية بقوة ليس فقط في سوق الشرق الأوسط وأفريقيا ولكن أيضاً في أذهان عملائنا وقلوبهم».

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