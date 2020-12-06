«أبوظبي التجاري» و«بيوت.كوم» يطلقان منصة رقمية لشراء العقارات

أعلن بنك أبوظبي التجاري عن عقد شراكة استراتيجية مع موقع بيوت.كوم لإطلاق «منصة منزل الأحلام» من بنك أبوظبي التجاري، التي تساعد العملاء الراغبين في شراء العقارات المتاحة عبر موقع بيوت.كوم في الحصول على الموافقات المسبقة الفورية على القروض من بنك أبوظبي التجاري. كما تتيح المنصة عدداً من الوسائل المفيدة التي توفر تجربة سلسة لشراء المنازل عبر منصة رقمية موحدة. وتم تصميم وظائف المنصة لتُزود العملاء في دولة الإمارات بمزايا تمتاز بالمرونة والسرعة والبساطة مع الحفاظ على الأمن والدقة في إجراءات الموافقة المسبقة لقروض التمويل العقاري.



وأهم ما يميز هذه الخدمة الجديدة هو مجموعة الاختيارات الواسعة من العقارات السكنية المُدرجة على منصة بيوت.كوم، والحلول التقنية المتطورة التي يقدمها بنك أبوظبي التجاري بما يضمن توفير خدمات مصرفية أكثر سرعة وأمناً وكفاءة لجميع مشتري المنازل المحتملين والمستثمرين. وتُعتبر «منصة منزل الأحلام» من بنك أبوظبي التجاري المنظومة الرقمية الأولى من نوعها في دولة الإمارات الخاصة بشراء العقارات، حيث تُتيح هذه المنصة للعملاء فرصة البحث بصورة شاملة عن العقارات من خلال توفير كافة المعلومات المالية اللازمة ضمن قسم الإرشادات، والتقديم لطلب الموافقة المسبقة الفورية للحصول على القرض العقاري، مما يسهم في تسهيل وتسريع عملية شراء منزل الأحلام.



وحالما يقوم المشتري المحتمل بتقديم طلب القرض من خلال المنصة، يتم البدء بالإجراءات العملية ودراسة مدى أهلية العميل للحصول على القرض في غضون بضع دقائق، ما يقلل الفترة الزمنية اللازمة للحصول على الموافقة المسبقة التي تستغرق بضعة أيام في الحالة الاعتيادية. وبعد ذلك، يقوم مديرو العلاقات المصرفية من ذوي الخبرة بإرشاد العملاء حول المراحل المتبقية ومنها التخطيط والشراء ولغاية إتمام عملية تسجيل العقار.



وقال ديباك روشلاني، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي التجاري: «نحن فخورون في بنك أبوظبي التجاري بطرح أول منظومة رقمية للقروض العقارية في الإمارات، كما أننا سعداء لدخولنا هذه الشراكة مع بيوت.كوم لإطلاق منصة منزل الأحلام من بنك أبوظبي التجاري لمنح عملائنا تجربة سلسة لشراء المنازل. ونحن نُدرك بلا شك المصاعب التي قد يواجهها الراغبون في شراء منازل أثناء هذه العملية التي تشمل أطراف متعددة وتنطوي على إجراءات مطوّلة ومستندات كثيرة. وتهدف منصة منزل الأحلام من بنك أبوظبي التجاري في الأساس إلى تحويل هذه الرحلة الطويلة إلى عملية رقمية مبسطة ومريحة يُمكن إتمامها بأقل قدر ممكن من التواصل مع الآخرين ودون تكبد عناء الخروج من المنزل. ويؤكد بنك أبوظبي التجاري عزمه العمل على تزويد المنصة بباقة أوسع من المزايا ذات القيمة المضافة، مثل خدمات التقييم العقاري وطلب القروض إلكترونياً، لتوفير منظومة شاملة لخدمات شراء المنازل في المستقبل القريب».



من جانبه، قال أنتوني بلاكفورد، رئيس التسويق في بيوت.كوم: «يعد شراء منزل بالنسبة للجميع قراراً هاماً واستثنائياً إلى حد كبير، حيث إنه يتطلب عملية بحث طويلة ومعرفة بالسوق العقاري وبالإجراءات المالية المتعددة. إن طرح هذه المبادرة المميزة سيساعد الراغبين في شراء المنازل والمستثمرين في الحصول على كل ما يحتاجونه في منصة واحدة مخصصة لهذا الغرض، ابتداءً من قائمة العقارات المتاحة، وإرشادات مفصلة ومعلومات عن السوق العقاري في المناطق المجاورة، بالإضافة إلى ميزة الموافقة المسبقة الفورية على طلبات قرض التمويل العقاري، التي أصبح الآن بإمكان المشترين عبر منصة منزل الأحلام من بنك أبوظبي التجاري الاستفادة منها وما تتيحه لهم من مرونة في الإجراءات».

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