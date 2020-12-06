حمدان بن محمد: تنظيم جيتكس فعلياً شهادة لقدرة دبي على تخطي التحديات

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن تنظيم جيتكس فعلياً وليس افتراضياً شهادة لقدرة دبي على تخطي التحديات التي جلبها كوفيد-19.

وقال سموه في حسابه على تويتر"قطاع المعارض في دبي يستأنف نشاطه بقوة بانطلاق "جيتكس" الذي افتتحت اليوم دورته الـ40 بمشاركة 1200 عارض من حكومات وشركات عالمية وناشئة من 60 دولة، و200 من أهم شركات الاستثمار في التكنولوجيا.. حجم المشاركة يؤكد ثقة العالم في قدرة دبي على توفير أجواء آمنة لحوار يسرّع تعافي اقتصاده".



واضاف سموه " استمعت لشرح من القائمين على كبرى الشركات المتخصصة في تقنيات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والبلوك تشين وغيرها... التكنولوجيا في تطور سريع لتغيير حياة الإنسان إلى الأفضل.. ودبي سيكون لها دور في تشكيل مستقبل التكنولوجيا العالمية بشراكات فاعلة مع صُنّاعها حول العالم"

واختتم سموه " تنظيم جيتكس فعلياً وليس افتراضياً شهادة لقدرة دبي على تخطي التحديات التي جلبها كوفيد-19.. وبرهان على التزامنا تجاه شركائنا حول العالم بتهيئة الظروف لتمكينهم من استئناف العمل لإنتاج حلول تدعم تطور العالم وتمكنه من مواجهة مختلف التحديات..

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