500 شركة في دبي تستفيد من برنامج الشراكة بين اقتصادية دبي وزوهو

المصدر: دبي- البيان

أفاد قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي، بأن أكثر من 500 شركة في دبي، قد استفادت من برنامج الشراكة مع شركة زوهو، حيث يمكن للشركات استخدام منصة تطبيقات «زوهو ون»، والتي تضم أكثر من 45 تطبيقاً يربط الخدمات الوظيفية المتنوعة في الشركات، بسلاسة ومجاناً للسنة الأولى.

وكانت اقتصادية دبي وزوهو، قد وقعتا مذكرة تفاهم في أكتوبر 2020، لجعل التكنولوجيا متاحة لجميع الشركات العاملة في إمارة دبي، ومساعدتهم في رحلتهم للتحول الرقمي. وبموجب الشراكة، يُمكن للشركات لدى استخدام «زوهو ون» من إدارة المبيعات، والتسويق، والإنتاجية، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة الشؤون المالية، ووظائف أخرى من خلال منصة واحدة.

وقال عمر المهيري مدير إدارة التطوير والمتابعة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي: «يسعدنا أن نرى الشركات في دبي، تتبنى التكنولوجيا التي تقدمها شركة زوهو لرقمنة عملياتها التجارية والمؤسسية.

ونعتبر ذلك خطوة إيجابية نحو خلق اقتصاد معرفي تنافسي في إمارة دبي. ونسعى من خلال تقليل حاجز الدخول الذي تواجهه الشركات عند تبني واعتماد التكنولوجيا، في إنشاء نظام بيئي، يعزز الابتكار وريادة الأعمال في الإمارة».

ومن جانبه، قال حيدر نظام رئيس زوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «نسعى في زوهو إلى تحقيق التمكين الإقليمي والازدهار الشامل والنمو مع المجتمع، من خلال تمكين الشركات المحلية من تحقيق النجاح التجاري والريادة في التكاليف والتوسع العالمي، مع تعزيز الوصول إلى التقنيات السحابية. وجاء تحالفنا مع اقتصادية دبي، تحقيقاً لهذا الهدف المشترك.

ويسعدنا معرفة أننا نساعد الشركات على رقمنة عملياتها، بما يمكنها من التواصل بفعالية مع عملائها، وإدارة عمليات المكتب الخلفي (خدمات الدعم الإدارية)، والمكتب الأمامي (خدمة العملاء) لديها، بصرف النظر عن المكان الذي توجد فيه. ونؤمن بأن النهوض بالمجتمع المحلي، هو السبيل للمضي قدماً، ونأمل المساهمة بنشاط في مبادرات التقدم التكنولوجي لدولة الإمارات».

وتشارك زوهو حالياً في فعاليات أسبوع جيتكس للتكنولوجيا، الجناح H7-B22. وكانت «زوهو» في مارس 2020، قد نقلت مقرها الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى مكتب أوسع في مدينة دبي للإنترنت، حيث يوجد قاعات لاستضافة ورش عمل ولقاءات مع العملاء والشركاء، فضلاً عن استيعابه فريق عمل أكبر للمبيعات وخدمات الدعم.

يعد «زوهو ون» نظام التشغيل للأعمال، وهو موحد ومتكامل وقابل للتعديل أو الدمج أو التمديد. كما يوفر وظائف الذكاء الاصطناعي المتقدمة، التي يمكنها سحب المعلومات من مختلف التطبيقات، لتقديم رؤى ذكية لأصحاب الأعمال.

وتضم مزايا «زوهو ون» كلاً من: تجربة العملاء، المالية والمحاسبة، الإنتاجية والتعاون، إدارة الموارد البشرية، حلول مخصصة حسب الطلب، والذكاء الاصطناعي للأعمال. وتدعو اقتصادية دبي، الشركات المسجلة لديها، للاستفادة من العرض، من خلال زيارة www.zoho.com/ded، واستخدام الكود DED2020.

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