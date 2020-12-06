كرامر الإسرائيلية تستعرض حلولها الاحترافية لأول مرة في جيتكس

المصدر: دبي- البيان

تطلق كرامر المتخصصة عالمياً في مجال الأنظمة السمعية والمرئية الاحترافية، حلولها المبتكرة لأول مرة في دول مجلس التعاون الخليجي. يقع مقر الشركة في إسرائيل عملاق التكنولوجيا المتخصصة في الحلول والأنظمة السمعية والمرئية الاحترافية، مع فروع تنتشر في أكثر من 30 دولة، تعمل على خدمة أكثر من 100 دولة.

في خطوة تاريخية، أبرمت كرامر اتفاقية توزيع مع إيبكوم للتوزيع ذ.م.م، وهي المزود الأول لتوزيع تكنولوجيا الأعمال المتخصصة، لا سيما في مجال الأنظمة السمعية والمرئية، وتمثل إيبكوم بموجبها كرامر حصرياً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يأتي ذلك في أعقاب معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية، التي تم توقعيها في سبتمبر 2020، بعد أن شهدت الفترة السابقة وجود قيود على جميع صور التعاون التجاري والسفر، وحتى الاتصالات بين البلدين.

وفي هذا السياق، يعد الانفتاح الإماراتي على التجارة والابتكارات التكنولوجية الإسرائيلية، إنجازاً تاريخياً غير مسبوق، وتفخر كرامر بأن تكون في طليعة الشركات المختارة لتدعيم هذا التعاون المشترك.

وفي ما يتعلق بالاتفاق بين كرامر وإبيكوم، فقد وجدت كرامر في أبيكوم شريكاً قوياً لتبنِّي رؤيتها، التي ترغب من خلالها في أن تكون عنصراً فعَّالاً ورئيساً في مجال صناعات التكنولوجيا المزدهرة في الإمارات.

سيكون زوار معرض جيتيكس للتكنولوجيا، المقرر أن تقام فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر، من بين الأوائل الذين سيتمكنون من تجربة مجموعة كرامر المتنوعة لحلول الأعمال المستدامة، التي تشمل قطاعات الشركات، والتعليم، والبنية التحتية اللازمة لأنظمة الإدارة والتحكُّم.

وقال سام بونومو نائب الرئيس التنفيذي لشركة كرامر: «شهدت الأشهر الثمانية الأخيرة، تحوُّلاً عالمياً في استخدام الفيديو والصوت، خاصةً مع ظهور أساليب العمل الهجينة والتعلم المدمج، حيث تعمل هذه التقنيات في الوقت الحالي، على تعزيز الطرق التي نعمل ونتعلم ونتواصل اجتماعياً من خلالها».

وأردف قائلاً: «تعمل حلول توزيع الإشارات لدينا، على سد الفجوة بين عوالم الأنظمة السمعية والمرئية الاحترافية والأنظمة التكنولوجية التقليدية، لأغراض توفير اتصالات سمعية ومرئية عالية الجودة آمنة، تتميز بالمرونة، كما أنها تعمل على توفير فرص من شأنها تغيير قواعد اللعبة في المنطقة كلها».

تقود كرامر على مدار العقود الأربعة الأخيرة، ريادة صناعة الأنظمة السمعية والمرئية الاحترافية، من خلال ابتكار حلول تجمع بين أحدث التقنيات السحابية، والبرامج المتقدمة، والأجهزة المجربة.

تضمنت هذه الابتكارات مؤخراً، طرقاً رائدة للتحوُّل من بروتوكول الإنترنت، إلى الأنظمة السمعية والمرئية، وكذا، وجهات المستخدم غير المعقدة، وحلول التمديد مع منتجات مثل KIT-400، والعروض التقديمية اللاسلكية، وأدوات التعاون المتقدمة، من خلال مجموعة أجهزة كرامر في آي إيه (VIA).

وقال براديب كومار، المدير العام لشركة أبيكوم للتوزيع: «يشرفنا أن نكون الموزع الحصري لحلول كرامر في الإمارات العربية المتحدة». وأضاف قائلاً: «تشتهر إسرائيل بتطوير حلول تكنولوجية رائدة عالمياً، ونحن فخورون بأن نكون أول من يطرح منتجات كرامر لأسواق الأنظمة السمعية والمرئية الاحترافية، وتكنولوجيا المعلومات في الإمارات».

وأوضح كومار قائلاً: «تم توقيع الاتفاقية مع كرامر في 12 نوفمبر 2020، ونحن متحمسون لاستضافة مشاركتهم في جيتيكس هذا العام، فهذا يميزنا من خلال توفير خدمات توزيع مبتكرة ومعقولة من حيث التكلفة». وأردف قائلاً: «هذه فرصة عظيمة لنا، لتوسيع نطاق أعمالنا، وفرصة عظيمة أيضاً لكرامر لدخولها سوقاً جديدة».

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