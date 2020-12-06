دو تطلق مركزين للبيانات في دبي وأبوظبي خلال الربع الأول من 2021

المصدر: دبي - البيان

كشفت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن عزمها افتتاح مركزين جديدين للبيانات في كل من إمارتي أبوظبي ودبي خلال الربع الأول من عام 2021 وذلك في إطار جهودها الرامية لدعم الجهات الحكومية والمؤسسات المالية في دولة الإمارات، والتي تسعى إلى تعهيد متطلبات وخدمات مراكز البيانات الخاصة بها لمزودي خدمات مُدارة.

وجاء الإعلان عن المركزين الجديدين خلال فعاليات الدورة الأربعين من أسبوع جيتكس للتقنية 2020، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر.

وسيتم إنشاء المركزين المزودين بأحدث التقنيات في كل من واحة دبي للسيليكون ومنطقة خليفة الصناعية بأبوظبي (كيزاد)، وسيساهمان - عند بدء عملياتهما التشغيلية - بتوفير تقنيات اتصال فائقة الأداء وقدرات حوسبة متقدمة، وتحقيق المزيد من القيمة من خلال خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأسعار تنافسية.

وحرصت دو خلال عملية تطوير وإنشاء مركزي البيانات الجديدين على ضمان تمتعهما بمستوى عالٍ من المرونة والقدرة على التكيف مع المتطلبات الجديدة لمجتمع المؤسسات الوطنية بأكمله، كما سيكونان محايدين في نقل البيانات، وسيوفران عملية نقل البيانات بين المواقع خلال أقل من 5 مللي ثانية، فضلاً عن توفير قدرات الاتصال الأكثر تقدماً والمتاحة عبر شبكات النقل الضوئي (OTN).

وستستفيد الجهات الحكومية والمؤسسات المالية أيضاً من خدمات الاتصالات المخصصة والموثوقة والآمنة ومتعددة الاستخدامات للسحابات المتعددة، بما في ذلك إمكانية توسيع الطاقة الاستيعابية لمواكبة الزيادة في الطلب عبر المنطقة، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأساسية الأخرى مثل شبكات الأعمال.

وفي حديثه عن أهداف الشركة من افتتاح المركزين الجديدين، قال فريد فريدوني، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال الجديدة والابتكار في دو: تُعد الشراكات مع مزودي خدمات مراكز البيانات والمنظومات الواسعة الأخرى من المؤسسات ومزودي خدمات الاتصال والشبكات والخدمات السحابية ضرورية وركيزة أساسية في العصر الرقمي الجديد.

وتتمثل مهمتنا الأساسية في دو في مواصلة العمل لتقديم مختلف أشكال الدعم للجهات الحكومية والمؤسسات العاملة في قطاع الخدمات المالية ومساعدتها على تحقيق طموحاتها وتلبية متطلباتها الخاصة من حلول وخدمات مراكز البيانات.

وبصفتنا مزوداً رائداً وموثوقاً به للخدمات المُدارة، توفر بنيتنا التحتية الرقمية قدرات اتصال متقدمة ذات مستوى عالٍ من المرونة والأمان والقدرة على التكيف مع تطورات الأعمال.

وستعمل مراكز البيانات الجديدة في دبي وأبو ظبي على تعزيز قدراتنا لخدمة عملائنا ومساعدتهم على مواكبة متطلبات العصر الرقمي من خلال محفظتنا المتكاملة من الخدمات المدارة الهجينة متعددة السحابة وخدمات مراكز البيانات داخل الدولة والشبكات المؤسسية المعرفة بالبرمجيات.

تم تصميم مراكز البيانات بالاعتماد على أنظمة متقدمة لتخزين البيانات بشكل آمن وقدرات قوية للتعافي من الكوارث بما يضمن الاستمرار السلس للخدمات. بالإضافة إلى ذلك، يعمل المركزان على تعزيز التكامل الأمني بشكل كامل على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع تحت إشراف فريق متخصص من خبراء مراكز البيانات المعتمدين.

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