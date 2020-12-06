بلدية دبي تعزّز منظومة التطور التقني عبر جيتكس 2020

المصدر: دبي - البيان

تشارك بلدية دبي في معرض جيتكس 2020، في إطار حرصها على تعزيز منظومة التطور التقني وعرض أبرز الابتكارات الذكية والحلول الرقمية، التي تسهم في تقديم خدمات الدائرة وفق أعلى المعايير العالمية.

وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي: «نحرص في بلدية دبي على تجسيد توجهات القيادة الرشيدة نحو تسخير التقنيات الذكية والحديثة بهدف الارتقاء بمختلف الخدمات وتقديمها بالشكل المثالي لأفراد المجتمع، الأمر الذي ينعكس على تعزيز سعادتهم ورضاهم من جهة، وضمان تلبية احتياجاتهم من جهة أخرى، حيث قامت البلدية على مدار الأعوام الماضية بمواكبة أبرز التطورات التقنية العالمية في مجال تقديم خدماتها المتنوعة للجمهور».

وأضاف: «يعد معرض جيتكس من أبرز المعارض العالمية في مجال التقنيات المتقدمة والمتطورة في مختلف المجالات، وتشارك بلدية دبي سنوياً من خلال منصتها في المعرض بأبرز المشاريع والتقنيات الحديثة التي تجسد مفاهيم واستراتيجيات التحول الرقمي».

وتشمل المشاريع التي تعرضها بلدية دبي من خلال منصتها في المعرض نظام «دبي هنا»، وهو نظام إلكتروني يعمل على متصفح الإنترنت أو الأجهزة الذكية المحمولة، ويتضمن خرائط ثنائية وثلاثية الأبعاد تحتوي على جميع الأصول والمعالم ومنشآت البنية التحتية والمباني والوحدات وشبكات الخدمات ومعلومات النشاطات الاقتصادية والمعلومات البيئية والصحية والسكانية، وتم تصميم التطبيق بحيث يمكن إضافة مواضيع وخرائط مختلفة ومتنوعة له بسهولة مع تحكم بصلاحيات الاستخدام، وبالتالي يمكن استخدامه من قبل مختلف الجهات الحكومية لأغراض مختلفة، ويعرض النظام الخرائط من قاعدة البيانات الجيومكانية الشاملة التي تساهم جميع الجهات بتغذيتها وتحديثها بالخرائط والمعلومات التي تخصها.

كما تعرض البلدية مشروع «آفاق دبي»، الذي يهدف إلى تخطيط المسارات ومواقع المطارات والمهابط للطائرات من دون طيار بما يتوافق مع خطة دبي الحضرية 2040، كما يهدف المشروع كذلك إلى دعم خطط دبي المستقبلية في مجال التنقل الجوي وتوفير خدمات جديدة في مجالات الشحن والتوصيل والتصوير الجوي وغيرها، كما يساهم المشروع في المُحافظة على أمن وسلامة الملاحة الجوّية في الإمارة، وتنظيم عمليّات تشغيل الطائرات من دون طيّار وتحقيق الاستخدام الأمثل لها.

أجهزة ونظم

تشهد منصة البلدية في «جيتكس» عرض الأجهزة الذكية لرصد جودة مياه الصرف الصحي، والتي تعمل وفق أحدث الأنظمة الذكية لمراقبة ومتابعة جودة مياه الصرف الصحي.

وتتضمن أيضاً مشاريع بلدية دبي في المعرض نظام المراقبة والتحكم المركزي بمحطات الصرف الصحي، وتعرض البلدية في منصتها مركبات المسح البيئي الذكي، والتي تستخدم في التفتيش البيئي. ويتم في منصة البلدية أيضاً عرض منصة الاستيراد وإعادة التصدير في دبي باستخدام التكنولوجيا الناشئة.

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