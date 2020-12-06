«دو» تقدم محفظة من الحلول والتقنيات الجديدة

المصدر: دبي- البيان

تشارك «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، في الدورة الـ 40 من أسبوع جيتكس للتقنية 2020،. وتعرض الشركة خلال الحدث المرتقب، مجموعة من أحدث ابتكاراتها وحلولها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تحت شعار «شريككم الموثوق للنجاح المستدام في الواقع الرقمي الجديد»، حيث ستسلط الشركة الضوء على الدور المحوري الذي ستلعبه الابتكارات والحلول التقنية، للارتقاء بجودة حياة الناس، ودعم مجتمعات الأعمال.

وتأتي مشاركة دو في أسبوع جيتكس، في إطار حرصها المستمر على مواكبة أحدث المستجدات في عالم التكنولوجيا، إلى جانب استعراض ابتكاراتها وخدماتها الجديدة المصممة لتحسين حياة الأفراد، وتمكين المؤسسات من تحقيق نجاحات مستدامة، فضلاً عن تسريع عجلة التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتمكنت الشركة على مدار السنوات الماضية، من تعزيز مكانتها كشركة حاضرة بقوة في المشهد الرقمي في دولة الإمارات، من خلالها شراكاتها الاستراتيجية، وتطويرها محفظة متكاملة من التقنيات والحلول والخدمات الرقمية، والتي ساهمت في رسم خريطة التحول التي شهدتها الدولة عبر كافة المجالات. وسيوفر أسبوع جيتكس 2020 للشركة، منصة مثالية، لتسليط الضوء على الابتكارات الجديدة التي تستهدف تمكين قطاعات الأعمال في رحلة التحول الرقمي. وسيكون زوار جناح دو في المعرض، على موعد مع سبعة عروض تفاعلية لأحدث الحلول والمنصات التي طورتها الشركة، لمساعدة المؤسسات على تعزيز تحولها الرقمي.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: تتمثل مهمتنا كشركة رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في استكشاف وتسخير أحدث التقنيات، والحلول التي من شأنها دفع حدود الابتكار، وضمان مستقبل أكثر استدامة رقمياً لجميع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، والشركات العاملة فيها. وتشكل مشاركتنا في أسبوع جيتكس للتقنية 2020، فرصة مثالية لنا، لمواكبة أحدث المستجدات والاتجاهات على الساحة الرقمية، ونحن ملتزمون بتسخير كافة مواردنا وخبراتنا لدعم مسار التنمية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومساعدة شركائنا وعملائنا على التكيف مع متطلبات العصر الرقمي الجديد. وسنستعرض خلال الحدث، مجموعة من الحلول والمنصات التي طورناها لدعم قطاعات الأعمال، والارتقاء بجودة حياة الناس، بما يتوافق مع أهداف الأجندة الوطنية.

الجيل الخامس

ونظراً لكون تقنية الجيل الخامس، تشكل واحدة من التقنيات الواعدة والأكثر تأثيراً في مشهد الاتصالات على مستوى الدولة والعالم، ستعلن دو خلال الحدث، عن عدد من مذكرات التفاهم والشراكات الاستراتيجية الجديدة، مع عدد من الشركات الرائدة، وذلك في إطار جهودها الحثيثة، لتوسيع نطاق تغطية شبكة الجيل الخامس، على امتداد دولة الإمارات.

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