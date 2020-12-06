«باناسونيك» تستعرض حلولها المستقبلية

المصدر: دبي - البيان

تشارك باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق في أسبوع جيتكس، حيث تعتزم الشركة استعراض مجموعة من الحلول المبتكرة وأبرزها، كرسيّ متحرّك، يتيح لأصحاب الهمم الحركة بدون قيود؛ وروبوت لتوصيل العيّنات الطبيّة؛ وروبوت قابل للارتداء للمساعدة على رفع الأجسام الثقيلة. كما تقدّم باناسونيك حلولاً متطورة في مجال التنقّل الشخصي لتعزيز قدرة أصحاب الهمم وكبار السنّ على التنقّل بحرّية.

وتتعاون باناسونيك مع اتصالات لتقديم حلول ذكية تركز على الصحّة وتمكين أصحاب الهمم عبر الاستفادة من تقنيات اتصالات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وتقنيات التشغيل والروبوتات وإنترنت الأشياء. وتستعرض الشركة كرسيّها المتحرّك المبتكر PiiMO والذي يمتاز بخاصّية التعرّف على الأجسام، والقيادة الذاتية، وإمكانية التحكم به عبر تطبيق ذكي؛ إضافة إلى حلول مبتكرة أخرى من بينها الذراع الروبوتية الاصطناعية ATOUN، وروبوتات HOSPI المساعدة. وصمّمت باناسونيك حلولها الروبوتية المخصصة للتنقل لمعالجة المشكلات الاجتماعية مثل رعاية المسنّين.

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