«طرق دبي» تطلق مبادرات وخدمات توظّف الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات إطلاق مبادرات وخدمات ذكية خلال مشاركة الهيئة في معرض جيتكس 2020، تشمل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مركبات الأجرة خلال جائحة (كورونا)، وبطاقة (نول) المصغرة على شكل علاقة مفاتيح، إلى جانب الإرشاد الذكي باستخدام الواقع المعزز (AR) للوصول لمواقع تقديم خدمات الهيئة.

وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات إن إطلاق المشاريع والخدمات الذكية يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، مؤكداً أن الهيئة تسعى لأن تكون فاعلة ومؤثرة في كل ما هو جديد في عالم التقنيات وتوظيفها لتسهيل حياة السكان في إمارة دبي.

وأضاف: لدينا خريطة طريق واضحة ومتكاملة لمستقبل التنقّل الذكي حتى 2071، إضافة إلى خريطة متكاملة للتحوّل الرقمي ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة في قطاع النقل، تشمل استراتيجية التنقل ذاتي القيادة 2030، والاستراتيجية الرقمية في التنقل، واستراتيجية الذكاء الاصطناعي 2025، وتطوير مختبر الثورة الصناعية الرابعة للنقل، إلى جانب تبنّي وتطبيق التقنيات المستقبلية مثل: سلسلة الكتل (البلوك تشين) والتعاملات اللاورقية، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، والتنقل ذاتي القيادة، وإنترنت الأشياء.

وأوضح أن الهيئة تعرض بطاقة (نول) المصغرة، وهي بطاقة بلاستيكية صغيرة، يمكن للمتعاملين حملها في سلسلة المفاتيح أو استخدامها حاملاً للمفاتيح، كما يمكن للسياح الحصول عليها تذكاراً لزيارتهم مدينة دبي. كما تعرض مبادراتها في استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي في مراقبة سلوكيات سائقي مركبات الأجرة لمعرفة مدى امتثالهم للأنظمة واللوائح المعمول بها في القيادة الآمنة للسائق والراكب معاً، ومراقبة التزام السائقين والركاب باشتراطات الوقاية والإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا مثل التباعد الجسدي وارتداء الكمامات، واستخدام البيانات الضخمة في رصد عدم الالتزام بالتباعد الجسدي بين مستخدمي حافلات المواصلات العامة، ومن خلالها زيادة عدد الحافلات العاملة في الخطوط التي تشهد زيادة في أعداد الركاب. ومن المبادرات أيضاً تخطيط أوقات رحلات المترو، وتخطيط مسار الحافلات بالذكاء الاصطناعي.

وتعرض الهيئة مشروع الإرشاد الذكي باستخدام الواقع المعزز (AR)، لمساعدة المتعاملين في الوصول للأماكن التي يرغبون الوصول لها، وتعرض أول نموذج لتسجيل المركبات دون الحاجة إلى حضور العميل إلى المعرض لشراء وتسجيل مركبته والذي يستخدم تقنية سلسلة الكتل.

وتقدم عرضاً تعريفياً بمركز دبي للأنظمة المرورية الذكية في البرشاء وتستعرض مبادرة استخدام الطائرات المسيرة دون طيار (الدرون) في أعمال فحص وتفتيش أنفاق مترو دبي. وتعرض الهيئة أيضاً المميزات والإضافات الجديدة التي تم إدخالها على تطبيقاتها الذكية.

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