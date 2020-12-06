حكومة الفجيرة تستعرض إنجازاتها ومشاريعها

المصدر: الفجيرة - البيان

استكملت دائرة الحكومة الإلكترونية في الفجيرة بالتعاون مع جهات الإمارة استعداداتها للمشاركة في الدورة الـ40 من أسبوع جيتكس للتقنية 2020. وأوضحت الحكومة الإلكترونية أن المشاركة تحت منصة حكومة الفجيرة ستكون مختلفة ومتميزة هذا العام، حيث تنطلق من مشاركة قصص نجاح الجهات الحكومية خلال الفترة الماضية وتسليط الضوء على دور التكنولوجيا وأهميتها في تجاوز الأزمات واستمرارية الأعمال في الإمارة، إلى جانب التعريف بأبرز الإنجازات في مجال التقنيات الحديثة، وتسخيرها في تسهيل تقديم الخدمات الحكومية. كما ستعرض الجهات الحكومية الـ10 أبرز خططها ومشاريعها الحالية والمستقبلية، وتناقش النهج الذي سارت عليه في التعامل مع جائحة «كوفيد 19» ودورها الريادي الذي تجاوزت به الظروف الاستثنائية، وسيتعرف الزوّار على الخدمات الذكية والمتطورة للجهات المشاركة والتي توفر الوقت والجهد سعياً لتحقيق سعادة المتعاملين. وتشارك تحت مظلة حكومة الفجيرة حكومة الفجيرة الإلكترونية وبلدية الفجيرة ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة وهيئة المنطقة الحرة وهيئة الفجيرة للسياحة والآثار بالإضافة إلى الدائرة المالية والفجيرة للمغامرات ودائرة الموارد البشرية بالفجيرة ومؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق.

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