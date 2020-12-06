88 مبادرة ومشروعاً مبتكراً بجناح حكومة أبوظبي

المصدر: دبي- البيان

تشارك 24 جهة حكومية، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الأكاديمية، وكبرى شركات التكنولوجيا العالمية، في جناح حكومة أبوظبي بمعرض جيتكس، حيث تستعرض 88 مبادرة ومشروعاً مبتكراً في مجال التحول الرقمي، والتي تهدف جميعها إلى خلق تجربة فريدة للزوار، من خلال تقديم منصة موحدة، تضم كافة الجهات الحكومية.

وتأتي مشاركة حكومة أبوظبي في المعرض، تحت إشراف ومتابعة اللجنة العليا للحكومة الرقمية في إمارة أبوظبي، وتتميز المشاركة لهذا العام، بتقديم تجربة الجناح الافتراضي، والذي يتيح للزوار والمهتمين، القيام بزيارة افتراضية للجناح من أي مكان في العالم، بالإضافة لذلك، ستوفر المنصة الافتراضية، خدمة «المساعد الافتراضي»، التي تمكن الزوار من التواصل مع الجهات الحكومية الـ 24 المشاركة في المعرض، إلى جانب المؤسسات الأكاديمية، وكبرى الشركات التقنية من القطاع الخاص، والحصول على التفاصيل المتعلقة بالأنشطة والفعاليات التي تقام تحت مظلة جناح حكومة أبوظبي.

وأكد المهندس محمد العسكر، المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية، أهمية معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2020»، كونه يتيح الفرصة لحكومة أبوظبي، للتعريف بمبادرات الجهات الحكومية في مجال الخدمات الحكومية، والحلول الحكومية، والبيانات والذكاء الاصطناعي، وتمكين المنظومة الرقمية، والتي تم تطويرها لتدعيم القدرات الرقمية لإمارة أبوظبي، وتمكين ودعم وتقديم منظومة حكومية رقمية استباقية، ومتخصّصة ومتعاونة وآمنة.

وتجتمع 24 جهة حكومية، بالإضافة إلى عدد من كبرى الشركات العالمية، تحت مظلة واحدة، لعرض الحلول الرقمية المبتكرة، والتقنيات التي تعتمد عليها، لتعزيز الأداء الحكومي، بما يضمن ريادة أبوظبي في هذا المجال، وهي: دائرة الإسناد الحكومي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة الطاقة، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة التعليم والمعرفة، ودائرة الصحة، ودائرة الثقافة والسياحة، ودائرة القضاء، وهيئة أبوظبي الرقمية، وهيئة أبوظبي للإسكان، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وهيئة الموارد البشرية، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ومؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصّر، وأكاديمية أبوظبي الحكومية، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وجامعة خليفة، ومركز أبوظبي للصحة العامة، والإدارة العامة للجمارك، بالإضافة إلى سوق أبوظبي العالمي.

مستقبل رقمي

أشاد علي الكتبي رئيس دائرة الإسناد الحكومي، بالتعاون والتكامل الحكومي، من خلال الإعلان عن المبادرات والمشاريع المشتركة بين الجهات الحكومية التي تشارك تحت مظلة واحدة، ويجمعها هدف واحد، يتمثل في صياغة المستقبل الرقمي لإمارة أبوظبي، وتكريس مكانة الإمارة كمركز للابتكار الرقمي والتكنولوجي في المنطقة والعالم. ويقدم الجناح الافتراضي للزوار والمستخدمين، خاصية الاطلاع في بث مباشر على الجلسات والفعاليات والأنشطة المختلفة التي تقام في الجناح، هذا إلى جانب وجود فريق دعم تقني متخصص، للمساعدة في حل أي تحديات قد تواجههم خلال الزيارة الافتراضية للجناح.

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