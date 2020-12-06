«منطقة عجمان الحرة» تستعرض خدماتها

المصدر: عجمان - البيان

تسلط «منطقة عجمان الحرة» خلال مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية 2020»، الضوء على محفظتها الواسعة من الخدمات المتكاملة والحلول المبتكرة والعروض الجاذبة للشركات العالمية الرائدة ضمن قطاع تكنولوجيا المعلومات. وتعتزم المنطقة الحرة تسليط الضوء على أحدث الابتكارات التكنولوجية، بما فيها «نظام التشغيل الآلي لعمليات الأعمال RPA»، التي تمثل إضافة مهمة لجهودها الرامية إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي في إمارة عجمان، من خلال استقطاب المزيد من المستثمرين العالميين للاستفادة من الفرص الواعدة ضمن الأسواق الإماراتية والإقليمية. وأكد المهندس علي بن تويه السويدي، مدير عام منطقة عجمان الحرة، حرص المنطقة الحرة على تسريع وتيرة التحول الرقمي في مختلف عملياتها وخدماتها وإجراءاتها.

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