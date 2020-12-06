«جيتكس» ينطلق اليوم بمشاركة واسعة للمؤسسات والشركات

المصدر: دبي- البيان

تنطلق في مركز دبي التجاري العالمي، اليوم، فعاليات الدورة الأربعين من «أسبوع جيتكس للتقنية»، الذي يستمر حتى 10 ديسمبر، وهو أول حدث تقني من نوعه على مستوى العالم، يُقام فعلياً خلال هذا العام.

ويقدم «أسبوع جيتكس للتقنية» منصة لاستضافة فعاليات تقنية رائدة على مستوى المنطقة، من بينها «جيتكس لنجوم المستقبل»، الحدث المتخصص في تسليط الأضواء على الشركات الناشئة في مجال التقنيات المبتكرة. و«معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات» (جيسيك)، الحدث الإقليمي الأبرز في مجال تقنيات الأمن السيبراني، و«قمة مستقبل البلوك تشين»، إضافة إلى النسخة الافتتاحية من «ماركتنغ مينيا»، والتي ستقدم منصة جديدة للمعنيين بتسويق العلامات التجارية.

ويشهد «جيتكس» مشاركة واسعة لمؤسسات حكومية محلية من مختلف إمارات الدولة، حيث تستعرض أحدث تقنياتها المبتكرة، وتسهم في التحول الرقمي للدولة، ومن بين المشاركين ممثلون من مكتب «دبي الذكية»، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وممثلون من الجهات الحكومية في أبوظبي، إضافة إلى شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات. كما يشارك ممثلون عن الجهات الحكومية في عجمان والفجيرة. وهناك من ناحية أخرىن حضور قوي لوزارة الداخلية في السعودية.

ابتكارات متطورة

تشارك جمارك دبي في «أسبوع جيتكس للتقنية 2020»، حيث تركز خلال الدورة الـ 40 للمعرض على ابتكاراتها المتطورة، وخدماتها الذكية التي تعتمد على تقنيات «البلوك تشين» و«الذكاء الاصطناعي»، إضافة إلى أحدث الأجهزة المساندة في الفحص والتفتيش، والمشروعات المتطورة التي تهدف إلى تحسين تجربة المتعاملين والشركاء.

وتنطلق مشاريع جمارك دبي في المعرض، تحت شعار «نبتكر لاقتصاد مستدام»، ومنها غرف التحكم الذكية، المنسق، برنامج تدريب المفتشين عبر تقنية الواقع الافتراضي، طاولة التفتيش الذكية، جهاز فحص الطرود ثلاثي الأبعاد، الإفصاح المبكر (iDeclare)، ومنصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود.

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي: «جيتكس فرصة مهمة لتسليط الضوء على استخدامات البلوك تشين في جمارك دبي، والخدمات الذكية والمبتكرة للدائرة، والتي تواكب الثورة الصناعية الرابعة، وتدعم تحقيق مستهدفات «مئوية الإمارات 2071»، واستراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، وكذلك استراتيجية دبي للمعاملات اللا ورقية، التي تهدف إلى بناء منظومة متكاملة للعمل الحكومي الخالي من الأوراق، بحلول 2021».

وأكد أن جمارك دبي، وضمن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تقود التحولات في مستقبل التجارة العالمية، بتطوير منصات رقمية، تؤدي إلى تقصير سلاسل التوريد، ونشر المعارف عبر الحدود، حيث تطور جمارك دبي حالياً منصة للتجارة الإلكترونية عبر الحدود، بالاعتماد على تقنيات البلوك تشين -وهي أحد المشاريع المشاركة في معرض جيتكس- لدعم موقع دبي كعاصمة عالمية للتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، ومنصة المشغل الاقتصادي المعتمد.

وأشار إلى وصف صندوق النقد الدولي مؤخراً جمارك دبي، بأنها رائدة عالمياً في الاتجاه إلى التقنيات الحديثة والرقمنة وتوظيف «البلوك تشين» في تحديث أعمالها، وتعزيز مستويات كفاءتها، يعكس ما تتمتع به إمارة دبي من تحقيق الريادة في التحول الرقمي، وقيادتها للمعطيات الجديدة في القطاع التجاري، حيث استشرفت الإمارة، وبفضل توجيهات القيادة، هذه التحولات مسبقاً، لتكون أحد المحاور الرئيسة المحركة للتجارة العالمية.

مشاريع ومبادرات

وتحت شعار «نلهمك واقعاً متجدداً»، تستعرض دبي الذكية، خلال الحدث، آخر التطورات والتحديثات التي شهدتها استراتيجياتها ومشاريعها وخدماتها في مسيرة التحول الرقمي لإمارة دبي، والتي تشمل استراتيجية دبي الذكية 2021، واستراتيجية دبي للمعاملات اللا ورقية، إلى جانب مبادرات نظم تخطيط الموارد الحكومية، وتطبيق دبي الآن، والهوية الرقمية، ومشاريع البيانات المختلفة، بالإضافة إلى مستجدات مبادرة سجلات دبي، ولوحة معلومات محاكاة المدينة، والبنية التحتية لدبي الذكية.

وتتزامن مشاركة دبي الذكية هذا العام في الحدث، مع الذكرى السنوية الخامسة لتأسيسها، حيث تسلط الضوء خلال جيتكس 2020، على التقدم الذي أحرزته في مهمتها لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد على وجه الأرض. كما تطلق مجموعة من المشاريع والمبادرات الجديدة.

خدمات وتطبيقات

وتشارك هيئة الصحة بدبي بحزمة من تطبيقاتها وخدماتها ومشاريعها الذكية، خلال معرض جيتكس للتقنية 2020، الذي ستنطلق فعالياته بمركز دبي التجاري العالمي، اليوم الأحد، (غداً الأحد)، وتستمر حتى العاشر من شهر ديسمبر الجاري.

وتستعرض الهيئة خلال مشاركتها، المميزات المتعددة لنظام «نابض»، الذي أطلقته مؤخراً، والهادف إلى تقديم رعاية صحية رائدة في إمارة دبي، من خلال التبادل السريع والآمن لمعلومات المريض الصحية، على مستوى القطاعين العام والخاص في دبي.

وكشفت الهيئة عن حزمة من خدماتها ومشاريعها وأنظمتها الذكية، التي ستعلن عنها خلال أيام المعرض، مثل: نظام «ترميز» الذكي، ونظام «درب» للتعليم الطبي الإلكتروني، ومنصة «منار» لإدارة التعلم في هيئة الصحة بدبي، وغيرها من الأنظمة والبرامج الذكية، التي تتماشى مع توجهاتها وخططها الطموحة للتطوير والارتقاء بالمنظومة الصحية.

كما ستستعرض الهيئة خدمة الطباعة ثلاثية الأبعاد، والتعريف بالمميزات الجديدة، والخدمات المتعددة التي يوفرها تطبيقها الرسمي لجمهور المتعاملين.

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تجمع منصة دبي الذكية في الحدث، 20 جهة حكومية، تستعرض الحلول المتقدمة التي ابتكرتها لتسريع عملية التحول الرقمي في المدينة. وتؤكد على الجهود التكاملية بين الجهات الحكومية في مواجهة الأزمات والتحديات العالمية، فضلاً عن الحلول المطورة لمعالجتها، والمضي قدماً في خطط التنمية الرقمية.

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