استطلاع «البيان»:«جيتكس» يعزز إطلاق أنشطة جديدة

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

توقّع 74% من القرّاء المشاركين في استطلاع «البيان الإلكتروني» الأسبوعي و80% من متابعي «البيان الاقتصادي» عبر «تويتر» أن يساهم الحضور الشخصي لـ«أسبوع جيتكس للتقنية» الذي ينطلق اليوم الأحد في تعزيز إطلاق أنشطة اقتصادية واستثمارية جديدة في الإمارات والمنطقة عموماً.

ويعتبر «جيتكس» الحدث التقني العالمي الوحيد في 2020 الذي ينظم بشكل مباشر وبحضور شخصي في دليل واضح على مدى نجاح دولة الإمارات في التأقلم مع ظروف الجائحة وتطويع التحديات من أجل الصمود والخروج من الأزمة بقوة.

وعبّر مشاركون في الحدث عن ثقتهم بأن «جيتكس» سينجح بتحقيق أهدافه المتمثلة في دفع الأنشطة الاقتصادية وتسريع التحول الرقمي في المنطقة واستكشاف حلول جديدة ترتكز على صناعة الجيل الخامس والاتصالات وتقنيات العمل والتعلم عن بعد وسد ثغرات التواصل المباشر بوسائل التواصل الاجتماعي، والأهم من ذلك تعزيز عمل وخدمات القطاع الطبي من خلال ميزات الذكاء الاصطناعي التي يتم الاعتماد عليها في تشخيص الأمراض ودعم الأبحاث الجارية لاكتشاف اللقاحات والعلاجات.

وقال وائل مصطفى نائب الرئيس الإقليمي لشركة كومفولت إنه على الرغم من أن الاجتماعات الافتراضية أثبتت نجاحها خلال فترات الحجر الصحي إلا أن الاجتماعات المباشرة مع العملاء تعد وسيلة أكثر كفاءة لفهم احتياجاتهم والعمل على تلبيتها، إلى جانب ذلك يعد معرض جيتكس أكبر تجمع سنوي في المنطقة يجمع مختلف الخبراء والشركات من أكثر من 60 دولة تحت سقف واحد لتبادل الخبرات والحلول والتقنيات ولذلك تعد فرصة لجميع المشاركين بتوسيع أعمالهم التجارية والعمل على توفير حلول أكثر تقدماً في المنطقة«. من جهته قال كامل الطويل، المدير الإداري في»إكوينيكس«إن إطلاق»جيتكس«رغم التحديات التي واجهها العالم خلال هذا العام، يشير إلى تعافي قطاع التقنية من جديد واستعداده لقيادة باقي القطاعات نحو التعافي.

وأضاف:»لعبت التقنيات دورًا أساسيًا في دفع واستمرارية الأنشطة الاقتصادية المختلفة هذا العام، ونتطلع في «جيتكس» إلى اكتشاف أفضل الممارسات المبتكرة واستعراض المجالات التي نواصل فيها إحراز خطوات كبيرة نحو الأمام.

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