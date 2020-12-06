وزارة الصحة تعرض مشاريع مبتكرة

المصدر: دبي ـ البيان

تشارك وزارة الصحة ووقاية المجتمع في أسبوع جيتكس للتقنية 2020، حيث تعرض حزمة مبتكرة من أحدث الخدمات الصحية الذكية والحلول المستدامة.

وأكد عوض الكتبي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، حرص الوزارة على المشاركة في أسبوع جيتكس للتقنية الذي يمثل منصة تقنية متقدمة تتيح عرض أحدث الخدمات الصحية الذكية للوزارة من أجل الارتقاء بجودة المنظومة الصحية، في إطار استراتيجيتها الهادفة لتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية والذكية لإسعاد المتعاملين وتحقيق معايير وممكنات الحكومة الذكية، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة لاستشراف المستقبل، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات 2021 ومئويتها 2071 لتكون من أفضل دول العالم.

وتشارك وزارة الصحة ووقاية المجتمع بعدة مشاريع صحية مبتكرة تلبي احتياجات المرضى والمتعاملين، وتضم مشروع ربط الإسعاف الوطني مع قسم الطوارئ في مستشفيات الوزارة والذي يهدف إلى أتمتة بيانات المرضى خلال عملية النقل لتفعيل الإنذار المبكر إلكترونياً، مما يسهم في تقليل وقت الانتظار وحفظ المعلومات في ملف المريض وتقديم الخدمات العلاجية في الوقت المناسب. بالإضافة لمشروع تطبيق رعاية لتوفير المتابعة الطبية للحالات الإيجابية والمشتبهة بكوفيد 19 والتواصل بين الطبيب والمريض وتحديد العزل المنزلي والالتزام به.

كما تشارك الوزارة بمشروع «التطبيب عن بُعد» لتقديم الاستشارات الطبية ومتابعة الحالات الصحية للمرضى عن طريق الاتصال المرئي. وسيتم عرض منصة المرضى الرقمية «شفاء» البوابة المحدثة لبوابة المريض الذكية التي ستخدم أكبر شريحة من المرضى.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز