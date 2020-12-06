12 شركة فرنسية تشارك في الحدث

المصدر: دبي- البيان

تعرض 12 شركة فرنسية أحدث حلولها ضمن أجنحة لا فرانش تك في كل من معرض جيتكس وجيتكس فيوتشر ستارز في دبي، بينما ستشارك بعض الشركات الأخرى من خلال منصاتها الخاصة.

وبرعاية وتنظيم بيزنس فرانس، الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً، تحط الـ12 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المبتكرة رحالها بدبي للقاء الزوار والمستثمرين من الشرق الأوسط، والمشاركة في برامج التحول الرقمي الرئيسية في المنطقة. وسيتم تنظيم حلقة نقاشية بمشاركة كات بورلونغان، مديرة لافرانش تك، فريق العمل الذي تقوده الحكومة الفرنسية لتعزيز قطاع الشركات الناشئة في فرنسا حول الموضوع التالي: «كيف تقوم الحكومات العالمية وصناع السياسات بحماية نبض الابتكار في هذا الواقع الجديد؟»

وقال فريدريك سابو، المدير العام لوكالة بيزنس فرانس الشرق الأوسط: تماشياً مع طموحها في أن تصبح واحدة من أكثر الدول تقدماً في مجال التكنولوجيا في العالم، قامت الإمارات بتنفيذ العديد من المبادرات والاستثمارات لضمان انتقالها التكنولوجي. ويسعد بيزنس فرانس الوكالة الوطنية لدعم الاقتصاد الفرنسي دولياً، والترويج للشركات الفرنسية وتعزيز نمو صادراتها وكذا تشجيع وتسهيل الاستثمارات الدولية في فرنسا أن تربط12 شركة فرنسية واعدة حريصة على مشاركة خبراتها وابتكاراتها مع شركاء مستقبليين بالشرق الأوسط.

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