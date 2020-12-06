«إشراقة» يدخل مرحلة التقييم النهائي

المصدر: عجمان - البيان

بدأت اللجنة المنظمة للبرنامج الوطني «إشراقة» التابع لمجلس سيدات أعمال عجمان مرحلة التقييم النهائي للمشاريع المتأهلة بحيث تضم فئة الأمن الغذائي والمائي 5 مشاريع وفئة الصحة 4 مشاريع. وكشفت الدكتورة آمنة خليفة آل علي ـ رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان رئيسة اللجنة المنظمة للبرنامج الوطني إشراقة، أن لجنة التقييم اعتمدت 9 معايير رئيسة أبرزها وضوح الفكرة ومدى تناسب المشروع مع أهداف البرنامج وارتباطه بالاحتياجات الواقعية وقابليته للتنفيذ، والفائدة المجتمعية والأثر الاجتماعي.

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