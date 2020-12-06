سوق دبي الأفضل أداءً عربياً في 8 أشهر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

حقق سوق دبي المالي أفضل أداء على مستوى الدول العربية خلال الثمانية أشهر الأخيرة (من أبريل حتى نوفمبر) مع صعود مؤشره العام بنسبة 36.6% بمكاسب سوقية ناهزت 68 مليار درهم، وذلك وفقاً لرصد «البيان الاقتصادي».

وحلت بورصة السعودية في المركز الثاني بمكاسب 34.5% لتقفز إلى 7907 نقاط في نهاية نوفمبر الماضي، فيما زاد سوق أبوظبي 33.1% من 3734 نقطة إلى 4971 نقطة، وارتفعت بورصة مصر 14.1% من 9593 نقطة إلى 10943 نقطة، وسجلت بورصة الدار البيضاء مكاسب 13.3% إلى 10990 نقطة، ثم بورصة الكويت 13.2% إلى 5459 نقطة، وبورصة البحرين 9.4% إلى 1477 نقطة، ثم العراق 8.1% عند 480.8 نقطة، وبورصة مسقط 5.7% إلى 3643.5 نقطة، ثم بورصة تونس 5.2% إلى 6822 نقطة، فيما تراجعت بورصة الأردن 5.7% إلى 1573 نقطة، وانخفضت بورصة فلسطين 7.2% إلى 462 نقطة.

وقال وسطاء ومحللون، إن أسواق المال المحلية بقيادة سوق دبي نجحت في تحقيق مكاسب قوية خلال الأشهر القليلة الماضية لتنجح في تعويض جانب كبير من خسائرها التي منيت بها خلال الجائحة، مستفيدة في ذلك بتحسن معنويات المستثمرين مع انحسار تداعيات الجائحة وتأثيره على الاقتصاد الوطني، لا سيما بعد حزم المحفزات الحكومية التي دعمت مختلف القطاعات الاقتصادية، متوقعين أن تواصل أسواق المال مسيرة المكاسب خلال الفترة المقبلة مستفيدة من قوة ومتانة الاقتصاد الوطني وأيضاً المحفزات الأخيرة ومنها تعديل قانون الشركات التجارية وتحسن أداء الشركات المدرجة في الربع الثالث، وهو ما سيزيد من عمليات الشراء لاقتناص الفرص لا سيما من قبل الأجانب والمؤسسات الدولية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز