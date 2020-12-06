اختتام الدورة الثانية لـ«آفاق أوتو فيست»

المصدر: دبي- البيان

اختتمت أمس فعاليات الدورة الثانية من «آفاق أوتو فيست» لتمويل السيارات التي أطلقتها «آفاق الإسلامية للتمويل»، وذلك لدعم سوق تمويل السيارات في الدولة بعروض ومنتجات تنافسية شملت تمويل قوارب ومروحيات.

وشهدت الفعالية في دورتها الثانية، التي أقيمت في «لاست اكزت» -الخوانيج إقبالاً قوياً جداً من المواطنين والمقيمين المهتمين بسوق السيارات مع نمو في عدد الزوّار بنسبة لا تقل عن 50% بالمقارنة مع زوار الدورة الأولى من مهرجان التمويل التي أقيمت في أكتوبر الماضي.

وقدم «آفاق أوتو فيست» فرص تمويل بقيمة حتى مليون درهم، وذلك لشراء سيارات وقوارب وحتى مروحية لشريحة كبيرة من الزوّار والأفراد و أصحاب الأعمال الحرّة بالإضافة إلى الشركات،

وقال راشد محبوب القبيسي، الرئيس التنفيذي لآفاق الإسلامية للتمويل: مستمرون في عروض تمويل السيارات والقوارب والمروحيات، وتعتمد عروضنا على سياسة ابتكار مرنة تلبي احتياجات شريحة كبيرة من الأفراد والشركات بالتعاون مع 6 وكلاء للسيارات بدبي دون وضع المزيد من أعباء الفائدة على المستهلك.

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