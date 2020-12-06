الإمارات الأولى عربياً في التنافسية المستدامة 2020

المصدر: دبي - وائل الخطيب

حلت الإمارات في المركز الأول عربياً ضمن مؤشر التنافسية المستدامة العالمية 2020 الذي يقيس القدرة التنافسية للدول، والصادر حديثاً عن SolAbility Sustainable Intelligence وهي مؤسسة فكرية واستشارية مستقلة في مجال الاستدامة، وتتواجد في كوريا وسويسرا.

وجاءت الإمارات التي حلّت في المركز 104 عالمياً من بين 184 اقتصاداً في المؤشر العام، وفي المركز 26 في مؤشر رأس المال الاجتماعي الفرعي متفوقة على استراليا ورومانيا وإيطاليا وإيرلندا وكرواتيا وماليزيا واليونان.

وحلّت في المركز الأول عربياً والـ 49 في مؤشر أداء الحوكمة الفرعي، متفوقة على روسيا والنرويج والولايات المتحدة. وحلّت في المركز 54 عالمياً في مؤشر رأس المال الفكري.

وتصدرت السويد دول العالم في التنافسية المستدامة 2020، تلتها الدانمارك وآيسلاندا وفنلندا في المركز 4 وسويسرا في المركز 5. ويستند المؤشر إلى 127 مؤشراً كمياً.

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