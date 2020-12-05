«هانيويل» تعرض أحدث التقنيات والحلول لتعزيز أداء القطاعات الحيوية في جيتكس

المصدر: دبي- البيان

تستعرض شركة هانيويل خلال مشاركتها في معرض جيتكس 2020 أحدث التقنيات المستخدمة في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية بما في ذلك الرعاية الصحية، وتجارة التجزئة، والخدمات اللوجستية والتخزين في ظل تفشي جائحة كورونا. وينطلق معرض جيتكس في الفترة بين 6-10 ديسمبر في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال ميروسلاف كافيدسيف، نائب الرئيس والمدير العام لحلول السلامة والإنتاجية في شركة هانيويل، المناطق عالية النمو، والخدمات الحياتية الذكية، والتتبع العالمي والبحث والإنقاذ: منذ بداية العام الحالي، شهدت القطاعات الاقتصادية الحيوية تحولات رقمية كبيرة. والآن، أصبحت الإنتاجية والتحسينات التشغيلية أمراً حيوياً وضرورياً. في الأوقات الصعبة كتلك التي نمر بها حالياً، إذ يعتبر معرض جيتكس المنصة الأنسب لاستعراض أفضل الممارسات ومشاركة التجارب والمعرفة مع المعنيين من مختلف القطاعات«.

وأضاف: نشارك في المعرض في دورته لهذا العام تحت شعار»التمكين الآن«، ونتطلع قدماً لاستعراض إسهاماتنا في تشكيل مستقبل العمليات التشغيلية لعملائنا من خلال تزويد مقدمي الرعاية الصحية ومراكز التوزيع وشركات التجارة الإلكترونية، فضلاً عن الشركات الرقمية بالحلول المتطورة في الوقت المناسب.»

واستجابة للتطورات المتسارعة والتوجهات الحالية التي شهدتها قطاعات البيع بالتجزئة، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، ستقوم شركة هانيويل بعرض مجموعة من أحدث التقنيات خلال المشاركة في جيتكس:



• حلول الرعاية الصحية: تقدم شركة هانيويل حلولا مبتكرة لضمان رحلة آمنة للمريض، وستقدم شرحاً مفصلاً حول كيفية ضمان عملية نقل آمنة وسريعة للمرضى إلى المستشفيات، إضافة إلى حلول تتبع رحلة المريض



• الحلول اللوجستية والتخزينية: تجمع الحلول التي تقدمها شركة هانيويل بين أجهزة الاستشعار للماكينة، ووحدات التحكم والأجهزة الذكية، لتقديم معلومات ضرورية حول أداء المرافق في الوقت الفعلي. كما ستقوم شركة هانيويل باستعراض كيفية قيام الشركات بإكمال المزيد من المعاملات مع نفس العدد من الأشخاص، ونفس حجم مراكز التوزيع والمستودعات، ونفس عدد محلات تجارة التجزئة باستخدام التقنيات الرقمية الصوتية. بالإضافة، ستقوم الشركة بتسليط الضوء على الحلول الرقمية التي تسمح لشركات التوصيل من الوصول إلى خدمات الميل الأخير بنجاح.



• حلول تجارة التجزئة: بدءاً من واجهات المحلات وصولاً إلى الغرف الخلفية، تجمع حلول تجارة التجزئة التي تقدمها شركة هانيويل بين الأشخاص والأصول والبضائع بطريقة جديدة أكثر قوة. من خلال الأدوات المبتكرة، ورؤى البيانات المبنية على خبرة مطوري البرامج والمتخصصين في سير عمل تجارة التجزئة، أصبح بإمكان محلات تجارة التجزئة تعزيز قنوات التواصل بين الشركاء، والمتسوقين، وأنظمة الشركات التي تدفع لتجديد المنتجات المعروضة على الرفوف، وإدارة المهام والخدمات اللوجستية العكسية.

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