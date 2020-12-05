«اقتصادية أبوظبي» تستعرض 4 خدمات رقمية رئيسية خلال مشاركتها جيتكس

المصدر: أبوظبي - وام

تشارك دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية» بنسخته الـ 40 التي تنطلق في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر الجاري، وذلك بتقديم 4 خدمات رئيسية وهي «بوصلة المستثمر وغرفة التحكم والطوارئ ومعاك وتحقق» ضمن جناح حكومة إمارة أبوظبي الذي تقوده هيئة أبوظبي الرقمية.

وقال راشد البلوشي وكيل الدائرة، إن مشاركة الدائرة في هذا المعرض السنوي المهم تأتي بهدف استعراض خدماتها ومبادراتها الرقمية أمام نخبة واسعة من المستثمرين ورجال الأعمال وكبرى الشركات الوطنية والأجنبية والعالمية، انطلاقاً من دورها الريادي في قيادة أجندة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي، وتعزيز البيئة الاستثمارية فيها.

وأكد أهمية المشاركة في الحدث الأهم على مستوى المنطقة في مجالات التقنية والتكنولوجيا، حيث يضم جناح حكومة إمارة أبوظبي، تحت مظلته أهم الجهات الحكومية التي تقدم حلولاً وخدمات ومبادرات رقمية ذكية تجسد استراتيجية حكومة الإمارة في التحول الرقمي الذكي الشامل لخدماتها، مشيراً إلى أن المعرض يعد فرصة للاطلاع على أهم التقنيات العالمية وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا من حلول رقمية وتحول ذكي.

وأضاف، أن تنظيم هذا الحدث التقني بشكل مباشر، يبرهن على نجاح الإمارات في إثبات قدرتها للتغلب على تحديات أزمة فيروس كورونا «كوفيد 19»، مما يؤكد دورها في الاستمرار بمسيرتها الريادية في ظل اتخاذ أعلى معايير السلامة ومواصلة اتباع وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الجميع، من سكان وزوار على حد سواء.

وتطرّق وكيل الدائرة إلى أبرز المبادرات الرقمية التي سيتم تسليط الضوء عليها ضمن منصة حكومة أبوظبي خلال أسبوع جيتكس، والتي تشمل مبادرة «بوصلة المستثمر» وما توفره للمستثمرين والمتعاملين من قاعدة بيانات متكاملة حول الأنشطة الاقتصادية والخدمية المرخصة في مختلف مدن ومناطق إمارة أبوظبي.

وأشار إلى مبادرة «غرفة الطوارئ والتحكم الذكية للتفتيش والرقابة»، التي قامت الدائرة بتشغيلها عن بُعد لمراقبة المنشآت الاقتصادية، وذلك عبر مركز أبوظبي للأعمال التابع لها، بهدف متابعة حركة المحلات والمتسوقين في أسواق أبوظبي، والتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات والتدابير الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال راشد البلوشي: ستقوم الدائرة أيضاً باستعراض خدمة «معاك» التي تم إطلاقها مؤخراً كمنصة تفاعلية بين مستشاري الدائرة وكافة المتعاملين من مستثمرين ورواد أعمال، إضافة إلى خاصية «تحقق» التي أطلقها مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة عبر موقعه الإلكتروني www.adbc.gov.ae، لتتيح لمتعاملي الدائرة إمكانية الاستعلام عن الرخص الاقتصادية المسجلة في إمارة أبوظبي، والتأكد من حصول المنشآت الاقتصادية على الترخيص الرسمي المطلوب.

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