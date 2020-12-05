انطلاق مهرجان الشارقة لريادة الأعمال غداً بمشاركة 50 متحدثاً

المصدر: الشارقة - وام

أكدت نجلاء المدفع، مدير مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، أن الاستثمار في فكر وثقافة الريادة وترسيخ قيم المسؤولية الاجتماعية والتخطيط الشامل بعيد الأجل لمشاريع ونشاط الشركات الصغيرة والناشئة يمثل أهم مظاهر الاستثمار في المستقبل.

وأوضحت أن النسخة الرابعة من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال التي تنطلق الأحد وتستمر 5 أيام، بدعم من الصندوق التضامني الذي أطلقه مركز «شراع»، ستمكن الجمهور المستهدف من الاستفادة من الأفكار الملهمة وجلسات التحفيز والتوجيه العملي التي يقدمها المهرجان الأبرز والأسرع نمواً في المنطقة في مجال ريادة الأعمال، خاصة أن هذا المهرجان الذي ينظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال عن بعد وبشكل استثنائي هذا العام يتيح مشاركة الجمهور مجاناً من جميع أنحاء العالم.

ويشهد المهرجان مشاركة أكثر من 50 متحدثاً يمثلون نخبة من الخبراء الدوليين وصناع التغيير ورواد الأعمال الاجتماعية والمديرين التنفيذيين، كما تشمل قائمة الضيوف متحدثاً حائزاً جائزة نوبل وأحد أبرز علماء السلوك، ويتضمن جدول أعمال المهرجان 10 جلسات حوارية و5 ورش عمل تفاعلية إلى جانب 9 جلسات رئيسية ملهمة.

وأسهم المهرجان منذ انطلاقه عام 2017 في تعزيز روح ريادة الأعمال وإلهام الجيل القادم من صانعي التغيير، حيث شهد أكثر من 200 عرض لمشاريع وأفكار وشركات ريادية ومشاركة نحو 240 متحدثاً وخبيراً محلياً وعالمياً وأكثر من 8000 مشارك وزائر للحدث.

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