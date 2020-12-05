«إقامة دبي» تستعرض حزمة من المشاريع المبتكرة في «جيتكس»

المصدر: دبي - البيان

تستعد الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي لمنح زوار معرض جيتكس للتقنية لعام 2020 في نسخته الـ40 تجربة استثنائية من نوعها تمكّن الجمهور الموجودين خارج المعرض من الاطلاع على أبرز المشاريع التقنية والمبتكرة التي تقدمها إقامة دبي، وذلك عبر خاصية التجوال الافتراضي إلى جانب الحضور المباشر للزوار.

وكشفت إقامة دبي عن تقديم حزمة من المشاريع المبتكرة لخدمة القطاع الخدمي والأمني والإداري ومنها مشروع «شابك» الذي يقدم باقة من خدمات الربط الرقمية لعدة جهات حكومية، وبرنامج دبي الإلكتروني للمستندات وهو عبارة عن موسوعة إلكترونية تحتوي على نماذج وصور مطابقة الأصل لكافة وثائق السفر والمستندات لمختلف دول العالم، ومشروع «منصتي» المعني بتقديم خدمات استشارية، ومشروع الجيل القادم من المنافذ NBG الذي سيمكن من إنجاز إجراءات المغادرة والدخول خلال 10 ثوانٍ. بالإضافة إلى نظام الإقامة الذهبية.

مؤتمر افتراضي

وستعقد إقامة دبي مؤتمراً افتراضياً بعنوان «مكتب الاستشارات الرقمية» خلال الفترة 7 حتى 9 ديسمبر الجاري، يضم نخبة من المتحدثين لعرض حلول كافة التحديات.وأكد اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة، على أهمية مشاركة إقامة دبي في المعرض بشكل سنوي، لتكون جزءاً من صناعة المتغيرات وتوجهاتها نحو المكانة الريادية المرموقة التي وصلت إليها دبي والإمارات على الساحة العالمية في مختلف القطاعات، وانسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله» لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد في العالم.

مسيرة التميز

وأضاف إن جهود إقامة دبي الرامية لمواصلة مسيرة التميز الحكومي وسعيها الدؤوب لخلق مبادرات ومشاريع ذكية وسباقة، مكنتها من الوصول إلى الريادة على مستوى الدوائر والجهات الحكومية في الإمارة، حيث سيشكل المعرض فرصة استثنائية لتسليط الضوء على عملية التحول الرقمي التي شهدتها دبي والجهود المتميزة التي تقوم بها المؤسسات لتوفير حلول مبتكرة تلبي احتياجات ومتطلبات العصر الرقمي.

وقال الرائد خالد بن مدية نائب مساعد المدير للخدمات الذكية بإقامة دبي إنه رغم الجائحة التي نمر بها جراء كوفيد-19 إلا أن عملنا في إقامة دبي لم يتوقف واستمررنا رغم التحديات في وضع حلول استباقية لتخطي أي تحدٍّ والاستعداد لمرحلة ما بعد الجائحة. مضيفاً إن مشاركة الإدارة لهذا العام في المعرض ستكون مختلفة وفريدة من نوعها، حيث سيتمكن الزوار المتواجدون خارج المعرض من الاطلاع على المشاريع التي تقدمها إقامة دبي.

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