18 مليار دولار التجارة بين الإمارات وسنغافورة 2019

المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

كشف تقرير نشرته صحيفة «بزنس تايمز» أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وسنغافورة بلغ 18 مليار دولار أمريكي في عام 2019، وعليه تعد سنغافورة الشريك التجاري الرئيسي للإمارات في دول مجلس التعاون الخليجي.

كما تعد الإمارات أكبر مستثمر في سنغافورة من دول مجلس التعاون بإجمالي استثمارات 8 مليارات دولار سنغافوري. وأشادت الصحيفة بالعلاقات الوثيقة بين البلدين قائلة إنها ازدادت قوة وصلابة على مر السنين، والتي تعززت أكثر من خلال توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة في عام 2013.

وكانت فكرة إنشاء مجلس أو غرفة أعمال الإمارات في سنغافورة طرحت من قبل الرئيس المؤسس لمجلس الأعمال الإماراتي السنغافوري، الدكتور برايان شيغار، في ورشة عمل نظمتها وزارة الخارجية السنغافورية في يونيو 2014، للاحتفال بإطلاق وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وسنغافورة. وتأسس مجلس العمل الإماراتي السنغافوري في مارس 2018.

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