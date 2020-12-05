«جبل علي» ضمن أكبر 10 موانئ للحاويات عالمياً

المصدر: دبي - وائل الخطيب

حل ميناء «جبل علي» في المركز الأول إقليمياً والعاشر عالمياً في قائمة «أكبر موانئ الحاويات في العالم» بناءً على الإنتاجية لعام 2019.

والتي أصدرها مؤخراً قسم الأبحاث في شركة «ستاتيسا» للأبحاث ومقرها لندن، حيث قام بمناولة 14.81 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً في 2019.

ويواصل ميناء جبل علي ترسيخ موقعه عالمياً يوماً بعد يوم حيث تحول إلى «بوابة العالم اللوجستية» التي تربط شرق العالم بغربه والميناء هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، بل والأكبر على خطوط الشحن الرئيسية بين سنغافورة وروتردام.

وبات الميناء مركزاً متكاملاً متعدد وسائط النقل البحري والبري والجوي، تدعمه منشآت لوجستية واسعة ومنطقة حرة متكاملة، ما جعل من الميناء والمنطقة الحرة مركزاً إقليمياً للتجار.

ويضم الميناء أكبر حوض بحري من صنع الإنسان في العالم، ويصنف ضمن أكثر موانئ الحاويات المتطورة تكنولوجياً في العالم وأحد الموانئ القليلة في الشرق الأوسط التي يمكن أن يرسو بها الجيل الجديد من ناقلات النفط الخام فائقة الضخامة بسعة تتجاوز 20000 حاوية نمطية.

وكان ميناء شنغهاي أكبر ميناء للحاويات في عام 2019، حيث ناول 43.3 مليون حاوية نمطية مكافئة لعشرين قدماً، تلاه في المركز الثاني ميناء سنغافورة مناولاً 37.2 حاوية نمطية.

وميناء شنزين الصيني مناولاً 25.77 مليون حاوية نمطية وميناء بوسان الكوري مناولاً 21.99 مليون وحدة نمطية، وهونغ كونغ مناولاً 18.3 مليون حاوية نمطية، وميناء تيانجين الصيني مناولاً 17.3 مليون حاوية نمطية.

وقال التقرير: من حيث القيمة، تعتبر التجارة المنقولة بحراً بواسطة سفن الحاويات أهم فئة من الشحنات المنقولة بحراً، ومناولة الحاويات هي أحد المصادر الرئيسية للإيرادات الناتجة عن تشغيل وإدارة الميناء.

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