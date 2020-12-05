«أبوظبي للطفولة» تستعرض 3 مشاريع مبتكرة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

تشارك هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة ضمن جناح حكومة أبوظبي بفعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2020، لاستعراض جهودها في مجال تطوير أنظمة ومنصات متخصصة لجمع وتتبع البيانات وتحليلها واستخدامها لتوفير أحدث المعلومات المتعلقة بالأطفال والوالدين ومقدمي الرعاية والعاملين في مجال تنمية الطفولة المبكرة وتوفير خدمات متكاملة لهم، وتوظيف هذه البيانات لتقييم جودة خدمات تنمية الطفولة المبكرة.

ضمن استراتيجية مرنة وفعالة لمتابعة وتقييم عملية تنمية الطفولة المبكرة.وقال الدكتور يوسف الحمادي المدير التنفيذي لقطاع المعرفة والريادة بالإنابة في الهيئة:

«نعمل ضمن استراتيجية أبوظبي للطفولة المبكرة 2035، على بناء منظومة متكاملة بالاعتماد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لدعم البحث العلمي في مجال تنمية الطفولة المبكرة لتكون نتائجها ركيزة للقرارات والتشريعات المستقبلية وأساساً يدعم عملية التخطيط والتطوير، إلى جانب إنشاء منصات متكاملة ومتخصصة تدعم الابتكار والتميز في قطاع تنمية الطفولة المبكرة، وتأتي مشاركتنا لاستعراض ثلاثة مشاريع مبتكرة تنفذها الهيئة».

وكشف الحمادي عن المشاريع التي ستستعرضها الهيئة في مشاركتها والمتمثلة في مشروع الاتجاهات الكلية والتغيرات الفكرية في قطاع تنمية الطفولة المبكرة بسبب أزمة جائحة كورونا، والذي تهدف الهيئة من خلاله إلى جمع مؤشرات خاصة بالتغيرات الثقافية الناجمة عن الجائحة، وتأثيرها في الأطفال الصغار وأسرهم، إضافة إلى مشروع منظومة البيانات الشاملة لأطفال أبوظبي والذي يهدف إلى دمج بيانات الأطفال في اتجاه واحد منسق.

وأضاف إن الهيئة ستشارك كذلك بمشروع منصة الوالدين، وهي المنصة المتخصصة الأولى من نوعها بهذا المجال في المنطقة.

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