«حكومة عجمان» تستعرض استخدام التكنولوجيا لتجاوز الأزمات

المصدر: ‎عجمان-البيان

أعلنت حكومة عجمان أن مشاركتها في فعاليات الدورة 40 من أسبوع جيتكس للتقنية، ستكون مختلفة ومتميزة هذا العام.

حيث تنطلق من مشاركة قصص نجاحها للجمهور، وتعريفهم بأحدث إنجازات الجهات الحكومية، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية التكنولوجيا في تجاوز الأزمات. ‎وتشارك 10 جهات حكومية في المعرض تحت مظلة حكومة عجمان، مستعرضة أبرز مبادراتها ومشاريعها الحالية والمستقبلية، والرؤية التي وضعتها في عام الاستعداد للخمسين.

٢٠ مبادرة

‎وقالت عهود شهيل مدير عام دائرة عجمان الرقمية: نتطلع إلى تعريف الزوار والمشاركين بتجربة حكومة عجمان في مجال التحول الرقمي عبر منصة موحدة تستعرض فيها ٢٠ مبادرة نوعية.

كما نهدف إلى تقديم نموذج استثنائي في استعراض أحدث خدماتنا الحكومية ومبادراتنا الاستثنائية التي تركز على خدمة الجمهور وتعتمد على تكامل عمل الجهات الحكومية«، مؤكدة أن المعرض هو منصة مهمة لاستشراف مستقبل الخدمات الحكومية، والاستفادة من رؤية المؤسسات التي تقود التكنولوجيا على مستوى العالم.‎

وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي-رئيس دائرة الميناء والجمارك إن الدائرة تحرص على تلبية وتوفير متطلبات التحول الرقمي التي تتماشى مع استراتيجية حكومة عجمان2017-2022.

فرصة مثالية

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان إن مشاركتنا في المعرض فرصة مثالية لإبراز أحدث الابداعات والابتكارات والخدمات الذكية في قطاع التكنولوجيا والتقنيات الرقمية.

وأكد محمود الهاشمي المدير التنفيذي لمدينة عجمان الإعلامية الحرة أن المدينة تستعرض أبرز الحلول التقنية لتأسيس الشركات وإجراء المعاملات، ومن ذلك منصة Easy Go الافتراضية. ‎وأكد مروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية، أن المعرض يمثل فرصة محفزة ومهمة للدائرة لبحث فرص التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة والرائدة في مجال التحول الرقمي.

وأكد عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام ‏دائرة البلدية والتخطيط ، أن الدائرة حققت خلال الدورات الماضية من معرض جيتكس نجاحات متلاحقة ونجحت في إبراز الصورة المشرقة لمبادرات وإنجازات الدائرة.

4 محاور

تتضمن مشاركة حكومة عجمان في معرض جيتكس، أربعة محاور يتناول المحور الأول «الممكنات الحكومية»، والثاني مميزات الاستثمار في عجمان وأهم المبادرات والمشاريع التي تهم المستثمرين، والمحور الثالث فيجيب عن سؤال:كيف تدار الأزمات؟، حيث يتناول النهج الذي سارت عليه الحكومة للتعامل مع الجائحة، والرابع رحلة شيقة يتعرف من خلالها الزوار على المشاريع التي تهم المواطنين والمقيمين في الإمارة.

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