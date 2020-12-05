شراكة بين «دو» و«فزعة» لتزويد حاملي البطاقات بعروض حصرية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن إبرامها شراكة جديدة مع «فزعة»، لتزويد حاملي بطاقات «فزعة» بعرض حصري ومميز بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات. ويمكن لجميع سكان الإمارات ممن يحملون بطاقات «فزعة»، الاستفادة من العديد من المزايا القيّمة بما في ذلك باقات معززة من البيانات والدقائق، إضافة إلى باقات اتصال مجانية عبر الإنترنت، تمتد صلاحيتها لمدة شهر واحد ابتداء من 2 ديسمبر.

ويمكن لجميع حاملي بطاقات «فزعة» من عملاء دو، الحصول على 36 جيجابايت من البيانات، إضافة إلى عدد كبير من الدقائق المحلية والدولية مقابل 170 درهماً شهرياً. ويمكن للعملاء الجدد الاستفادة - إلى جانب باقة «فزعة» المشتركين فيها حالياً - من العرض الحصري الذي يقدمه متجر دو، والذي يمنح المشتركين 75 جيجابايت إضافية من البيانات مجاناً لمدة 3 أشهر بدون رسوم تفعيل، فضلاً عن كون الشهر الأول مجاناً تماماً.

وأكد العقيد أحمد محمد بوهارون الشامسي، مدير عام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، والرئيس التنفيذي لفزعة، الحرص على تعزيز الشراكات بما يعزز جودة الحياة للمجتمع، وذلك من خلال توسيع دائرة المستفيدين من الخدمات التكافلية الريادية التي يقدمها البرنامج.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: تمثل شراكتنا مع «فزعة» خطوة جديدة في إطار رحلتنا التي تتمحور حول تلبية متطلبات عملائنا والارتقاء بمستوى تجاربهم.

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