القرية العالمية تتزين في أسبوع احتفالات اليوم الوطني

المصدر: دبي - البيان

تزينت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، لاستقبال الزوار خلال أسبوع الاحتفالات باليوم الوطني الـ 49 لتأسيس دولة الإمارات.

وأعلنت القرية في هذا الصدد، عن تمديد الأيام المخصصة للعائلات، لتشمل الخميس 3 ديسمبر، والجمعة 4 ديسمبر، لتقدم لهم تجارب مميزة، وأجواء احتفالية ممتعة.

وتضمنت احتفالات القرية العالمية، عروضاً رائعة، تخلّلها إطلاق عدد كبير من الألعاب النارية، بالإضافة إلى المسيرات والاحتفالات المميزة، والأوبرا الخاصة التي تجسّد روح الاتحاد.

حيث بدأت العروض في الأول من ديسمبر وحتى 4 ديسمبر، ليكون بذلك واحداً من أفضل احتفالات اليوم الوطني للإمارات. كما نظمت القرية العالمية، العديد من المفاجآت لضيوفها، واحتفت الوجهة الترفيهية الرائدة في المنطقة، بروح الاتحاد هذا العام، في أجواء استثنائية، حيث شهدت استعراض مجموعة من الأعمال الفنية في جميع أنحائها.

كما تم تقديم فعاليات استثنائية، وتجارب فريدة، احتفالاً بوحدة الإمارات، وتنوعها الثقافي وقيمها الإنسانية. كما تم خلال أيام العطلة الوطنية، استعراض سبعة تصاميم فنية مميزة، احتفالاً بالتنوع الثقافي للدولة، وتضمن:

عملاً فنياً تصويرياً لنص «روح الاتحاد»، مثبّتاً على أعمدة ملونة بألوان علم الإمارات، يتألق أمام الضيوف لالتقاط أروع الصور التذكارية، وتصميماً فنّياً لسبعة أعمدة من الصخور المتراصة بشكل عمودي، يصل ارتفاعها إلى خمسة أمتار، وتزدان بألوان زاهية، تحاكي التنوع الثقافي في الدولة، عند ممشى الاحتفالات، وبالتعاون مع شركة أكوافينا، تقدم القرية العالمية على محاولة تحطيم الرقم القياسي في أكبر حملة مجمّعة باستخدام الأغطية البلاستيكية، وتحاول القرية تحطيم الرقم القياسي لأكبر رقم مجمّع باستخدام الأعلام، كما ستحاول القرية، تحطيم الرقم القياسي لأكبر لوحة فسيفساء باستخدام التذاكر (لتشكيل علم)، والتي تتطلب تشكيل علم تبلغ مساحته 50 متراً مربعاً، على الأقل، باستخدام تذاكر.

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