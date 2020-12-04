الإمارات تتصدّر إقليمياً في الاستثمار بالتكنولوجيا الناشئة

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

تحتل دولة الإمارات مكانة رائدة ومتقدمة في الاستثمار بصناعات التكنولوجيا الناشئة بهدف تعزيز الاستثمارات في قطاعات غير تقليدية ضمن تحول الدولة إلى الاقتصاد المعرفي بما يرسخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار والتقنيات المتقدمة.

وقال خبراء متخصصون لـ«البيان الاقتصادي»، إن الإمارات تتصدر قائمة دول المنطقة في الاستثمار بالتقنيات التكنولوجية لا سيما وأنها تضم أكبر عدد من شركات التكنولوجيا الناشئة بما يسهم في وضع أفضل المعايير وأعلى مستويات الشفافية في قطاع التكنولوجيا ويعزز نمو الشركات.

وبين أن نماذج الاستثمار التقليدية تركز بشكل كبير على فرص الاستثمار لدى كبرى الشركات التقنية ذات المكانة الراسخة، مما يحجب عن المستثمرين عدداً من الفرص الواعدة في قطاع التكنولوجيا والشركات سريعة النمو، كما يحدّ من قدرتهم على دخول دورة حياة الشركة في مرحلة مبكرّة تكون فيها القيمة أفضل واحتمالات تعزيزها أكبر.

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