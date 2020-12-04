شراكة بين مركز دبي التجاري و«أﭬايا» لتجربة حضور «مُدمجة»

المصدر: دبي- البيان

أعلن مركز دبي التجاري العالمي، أمس، عن إطلاق شراكة استراتيجية مع «أﭬايا Avaya»، على مستوى «حلول الفيديو التعاونية» Video Collaboration.

وبموجب الشراكة، سيستخدم مركز دبي التجاري العالمي، منصة «أﭬايا سبيسز» Avaya Spaces، الخاصة بالعمل التشاركي والتعاون بين فرق العمل عن بُعد، لتقديم أسلوب جديد في حضور نشاطات أسبوع جيتكس للتقنية 2020، من خلال نموذج الحضور المُدمج، وبالتالي، تقديم تجارب جديدة للمشاركين في المؤتمر. وتتيح تجربة المشاركة المُدمجة، الحضور الشخصي أو الحضور عن بُعد في المؤتمر، من خلال حلول أﭬايا التكنولوجية.

معرض جيتكس، هو الحدث التكنولوجي الكبير والوحيد الذي ينتقل إلى العالم الرقمي في عام 2020. ومن المرتقب أن يجمع المؤتمر، الذي يقام خلال أسبوع جيتكس للتقنية، متحدثين، من بينهم خبراء من المؤسسات الحكومية، رواد الابتكار من عالم التكنولوجيا، رواد الشركات الناشئة التي تغيّر «قواعد اللعبة» في الأسواق، بالإضافة إلى أكثر من 350 خبيراً تكنولوجياً من 30 بلداً.

سيتمكن الزوار من الوصول إلى محتوى مكوّن من 280 ساعة بث، تشمل مختلف القطاعات والصناعات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، المدن الذكية والجيل الخامس، الحكومة، مستقبل عالم النقال، التكنولوجيا المالية Fintech، التسويق الرقمي، الطاقة، الرعاية الصحية والتعليم.

حلول وخدمات

وسيتمكن أي متحدث غير قادر على السفر إلى دبي، من المشاركة في جلسات المؤتمر بشكل افتراضي، عبر منصة «أﭬايا سبيسز» Avaya Spaces.

ويمثّل «أﭬايا سبيسز» Avaya Spaces، منصة تجمع عدداً من الحلول والخدمات في مجال التعاون عن بُعد، مخصّصة للعمل الرقمي، وهو يغيّر الطريقة التي يتم من خلالها تنفيذ العمل في نحو 100 بلد حول العالم.

وتساعد هذه المنصة، الأعمال والمدارس والحكومات، وغيرها من المؤسسات والمنظمات، على جمع فرق العمل المنتشرة في أماكن مختلفة، في مكان رقمي واحد، بشكل آني، وضمن بيئة زاخرة بالأدوات الرقمية. وتتيح هذه المنصة، توفير مكان رقمي واحد للأفراد، حيث يمكنهم تبادل الرسائل، اللقاء، مشاركة المحتوى، إدارة المهام، والتعاون في بيئة تستند إلى الحلول السحابية.

تجارب جديدة

وقال فادي هاني نائب الرئيس في أﭬايا الشرق الأوسط، أفريقيا وتركيا: مركز دبي التجاري العالمي، هو واحد من رواد التكنولوجيا على المستوى الإقليمي، وهو يقدم تجارب جديدة، من خلال مقاربته المُدمجة للمؤتمرات والمعارض. يتطلب تحقيق موقع ريادي بين طليعة اللاعبين في القطاع، حلولاً «تغيّر قواعد اللعبة».

ومن النوع الذي يبدّل في أسلوب القيام بالعمل. «أﭬايا سبيسز» Avaya Spaces، تلبي هذه الحاجات، وتوفر حلولاً مُبتكرة للتعاون في مجال الأعمال، وهي لا تقدم حلاً لجمع فرق العمل رقمياً فحسب، بل تساعدهم أيضاً على التعاون بطُرق لم يكن بالإمكان تخيّلها في السابق. من خلال هذه الشراكة، سنقدم تجربة استثنائية فريدة من نوعها في حضور المؤتمر.

معاودة اللقاء

وقالت تريكسي لوه ميرماند نائب الرئيس الأول لإدارة الفعاليات والمعارض لدى مركز دبي التجاري العالمي: بعد مرور عام من الفرص الضائعة، جيتكس في دورته الـ 40، سيقدم إلى صناعة التكنولوجيا منصة لمعاودة اللقاء، والقيام بالأعمال من جديد، عبر اللقاء الشخصي المباشر، ومن خلال المشاركة في المؤتمرات. يسرّنا الترحيب بشركة أﭬايا إلى هذه الدورة البارزة والهامة من جيتكس، ونحن نشكر دعمهم الاستراتيجي، والتزامهم بمساعي التحوّل الرقمي في المنطقة.

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