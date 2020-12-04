«حول الإمارات» تفتتح متجراً في أبوظبي باستثمار 5 ملايين درهم

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت «حول الإمارات»، افتتاح أحدث متجرٍ لها في «كابيتال مول» أبوظبي، باستثمارات تناهز 5 ملايين درهم ليكون أضخم متجرٍ لها في العاصمة.

وقال محمد كتاوالا المدير المالي في «مجموعة حول الإمارات للمفروشات المنزلية»، إن المجموعة تمتلك حالياً 21 فرعاً في منطقة الخليج، فيما تعتزم ضخ مزيد من الاستثمارات لافتتاح متاجر جديدة تشمل العين مول في مدينة العين بأبوظبي وفى إمارة الفجيرة ومردف بدبي والزاهية في الشارقة إلى جانب متجر في الغبرة بمسقط.

وأضاف كتاوالا أنّ المتجر الجديد من «حول الإمارات» سيكون قادراً على تلبية الطلب المتزايد على المنتجات المتميزة وقطع الأثاث والإكسسوارات والتي تتميّز في الوقت ذاته بأسعارها التي ترضي جميع العملاء، مشيراً إلى أن المتجر الجديد يمتد على مساحة 4200 متر مربع.

وأضاف:«سيضمّ مجموعةً كبيرة من قطع الأثاث والإكسسوارات الحديثة العالية الجودة، ذات التصاميم والاتجاهات المتنوّعة التي ترضي مختلف الأذواق وتناسب كل الميزانيات.

مع أخذنا في الاعتبار الطلبات المتزايدة على منتجاتنا على مستوى الدولة والمنطقة، رأينا أنه من المهمّ للغاية بالنسبة إلينا افتتاح متجرٍ ضخم يشتمل على مجموعةٍ واسعة ومتنوّعة من المنتجات، ويسعدنا كثيراً أننا سنكون قريباً جداً قادرين على تلبية رغبات عملائنا الكرام الذين ندعوهم إلى زيارة صالة العرض الجديدة للاطلاع على أحدث مجموعاتنا».

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