النفط يرتفع بعد اتفاق أوبك+ على زيادة الإنتاج

المصدر: (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد أن قالت مصادر إن أوبك وروسيا اتفقوا على زيادة متواضعة للإنتاج 500 ألف برميل يوميا من يناير إثر فشل التوصل إلى تسوية على سياسة أوسع نطاقا وأطول أجلا لبقية العام القادم.

وتعني الزيادة أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا، في إطار أوبك+، سيخفضون الإنتاج 7.2 ملايين برميل يوميا، بما يعادل سبعة بالمئة من الطلب العالمي من يناير ، مقارنة مع تخفيضات حالية تبلغ 7.7 ملايين برميل يوميا.

وبحلول الساعة 1722 بتوقيت غرينتش، كان برنت مرتفعا 39 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة إلى 48.64 دولاراً للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 29 سنتا أو 0.6 بالمئة ليسجل 45.57 دولاراً.

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