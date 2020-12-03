«دبليو كابيتال» تتصدر قائمة الوسطاء العقاريين في دبي

المصدر: دبي- البيان

تصدرت «دبليو كابيتال»، قائمة الوسطاء العقاريين، بحسب آخر بيانات لمنصة «دبي ريست» الرقمية، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وحصلت الشركة على فئة تصنيف 3 نجوم، وجاء ترتيبها الأول في قائمة وسطاء دبي، بحسب معلومات التطبيق.

وقال وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية: «التصنيف بالنجوم دائماً ما يستهدف رفع كفاءة الوسطاء العقاريين، وخلق بيئة تنافسية، وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمتعاملين».

وأضاف: «تحرص (دبليو كابيتال) باستمرار على تطوير عملياتها للوصول إلى أفضل المراتب على سلم هذا التصنيف، طبقاً للسياسات الموضوعة للقطاع العقاري، واستناداً للخطة الاستراتيجية التي وضعتها مؤسسة التنظيم العقاري».

ومن الجدير بالذكر، أن التصنيف بالنجوم، هو أحد مبادرات مؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، والتي تهدف إلى الارتقاء بالقطاع العقاري في إمارة دبي، وتطبيق أحدث المعايير العالمية التي تضمن تقديم أفضل الخدمات لإسعاد المتعاملين في السوق، والحفاظ على حقوقهم.

وبحسب ما هو متاح على موقع الدائرة عن هذا التقييم، يتم تصنيف الوسطاء العقاريين، بناءً على معايير معتمدة، تتضمن المساهمة المجتمعية والتوطين، في تصنيف الوسطاء العقاريين، وعدد وقيمة المبيعات، وسعادة المتعاملين، والالتزام بالأنظمة واللوائح، وخبرة الوسيط العقاري.

هذا، وقد تم اعتمدت الدائرة منذ فترة (6) مستويات لتصنيف الوسطاء العقاريين، وهي على أساس النجوم، ويشتمل التصنيف على وزن لكل معيار كالتالي: عدد وقيمة المبيعات 40 %، وسعادة المتعاملين ومدى التزام الوسيط بالأنظمة والقوانين 30 %، وخبرة الوسيط العقاري 20 %، والمبادرات التطويرية والمجتمعية 10 %.

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي «أراضي دبي»، قد كرمت شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، تقديراً لمساهماتها في الارتقاء بقطاع العقارات في الإمارة، خلال العام الماضي 2019، ولجهودها في تشجيع الاستثمار العقاري، والتزامها بالقوانين والتنظيمات وشرف المهنة.

ويشار إلى أن أراضي دبي كانت قد أطلقت في فبراير 2020، المرحلة الثانية من مشروع تصنيف الوسطاء العقاريين، حيث بلغ عددهم 5880 وسيطاً عقارياً، وقد سبق أن تم تصنيف مكاتب الوسطاء العقاريين البالغ عددهم 1842 مكتباً.

واشتملت المرحلة الأولى من تصنيف الوسطاء على تصنيف مكاتب الوساطة العقارية، حسب الفئات الذهبية والفضية والبرونزية والعامة، وكانت المرحلة الثانية من المشروع لتصنيف الوسطاء العقاريين العاملين في مكاتب الوساطة بنظام الخمسة نجوم، وذلك بناءً على 4 معايير رئيسة، و10 معايير فرعية، لمساعدة المستثمرين والمتعاملين على معرفة مستوى تصنيف المكاتب، والتعرّف إلى الوسطاء العاملين في المكتب لاتخاذ القرار المناسب، واختيار أفضل المكاتب والوسطاء للتعامل معهم.

ومن الجدير بالذكر، أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تقوم سنوياً من خلال مؤسسة التنظيم العقاري، بتكريم الفئات الحاصلة على تصنيف عالٍ، والتي استحقت التقدير على أدائها المتميز كل عام، ويتم تحديث التصنيف سنوياً، ويمكن لجميع المتعاملين والمستثمرين، الاطلاع على تصنيف الوسطاء، من خلال منصة «دبي ريست».

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