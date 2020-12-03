عطلة اليوم الوطني ترفع معدلات الإشغال في قصر الإمارات

المصدر: أبوظبي – البيان

قالت آنا أولسون، مديرة المبيعات والتسويق في فندق قصر الإمارات إن عطلة اليوم الوطني التاسع والأربعين ساهمت في رفع معدلات الإشغال في الفندق.

وذكرت أن هذه المناسبة الوطنية العزيزة التي تمتدّ على مدى خمسة أيام، أدت إلى زيادة مُعدّلات الإشغال في الفندق، إضافة إلى ارتفاع عدد زوار المطاعم والمقاهي والمرافق الترفيهية في قصر الإمارات لتجربة قوائمها التراثية الفاخرة، والاستمتاع بالأنشطة الرائعة التي تمّ الإعداد لها«. سواء في حدائق القصر أو على الشاطئ الخاص.

تتضمن الفعاليات أنشطة رياضية وبأسعار مُناسبة في الهواء الطلق من عمر 12 عاماً وما فوق، إضافة إلى حصص لتعليم الصيد والغوص في أعماق مياه الخليج العربي، حصص تعليمية إلكترونية متخصصة في الأنشطة البحرية، رحلات مغامرات بالقوارب، جنباً إلى جنب مع العديد من الأنشطة المجانية المُثيرة.

وأشارت أولسون إلى توفير الفندق عروضاً خاصّة وأسعاراً حصرية للغرف بهذه المناسبة، لمنح المقيمين مع عائلاتهم وأحبائهم تجربة الأناقة الفاخرة للقصر من خلال الغرف المُصمّمة والمُجهّزة بمنتهى الفخامة.

وتوفّر مطاعم القصر الفاخرة رحلات طهي عالمية ومحلية لكافة الذوّاقة من محبي الأصناف الشهية.

ويقدم مطعم»باربكيو القصر «المطل على شاطئ البحر أشهى الأطباق الإماراتية المُحضّرة بفرن التنور، ويوفر» لي كافيه ) للزوار تجربة فاخرة لشاي الظهيرة بطابع مُميّز لليوم الوطني، وتتكامل أنواع الشاي المُميّزة في لي كافيه بطريقة مثالية مع أنواع الكيك والمُعجّنات الشهية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز