وقود " إي - بلس 91 " في محطات إينوك وإمارات

المصدر: وام

أعلنت مجموعة "إينوك" ومؤسسة الإمارات العامة للبترول " إمارات " عن البدء بتوفير وقود " إي - بلس 91 " في محطات الخدمة التابعة لهما لتوسعا بذلك محفظتهما المتنوعة من منتجات الوقود التي تتضمن الوقود عالي الجودة مثل البنزين الخصوصي " 95 " والممتاز " 98 " في فئة البنزين المخصصة للمركبات.

ويأتي توفير وقود " إي - بلس 91 " المستخدم للمحركات ذات الضغط المنخفض بهدف تلبية احتياجات الوقود المخصصة للعملاء الذين يشغلون مركبات تجارية مثل شركات التاكسي وأساطيل حافلات النقل وشركات تأجير السيارات إلى جانب مركبات الأفراد المزودة بمحركات منخفضة الضغط إذ سيتوفر وقود " إي - بلس 91 " في 44 محطة خدمة تابعة لمجموعة إينوك و20 محطة تابعة لمؤسسة " إمارات ".

وستقوم " إينوك " بتوفير جميع منتجات الوقود التي تتضمن الديزل والبنزين الخصوصي " 95 " والممتاز " 98 " و" إي - بلس 91 " في 22 محطة خدمة من شبكة محطاتها الحالية وتعتزم تزويد جميع محطاتها المستقبلية بهذه المجموعة الكاملة من منتجات الوقود بهدف تلبية احتياجات جميع العملاء في دولة الإمارات .

وعلى نحو مشابه يأتي وقود " إي - بلس 91 " ليستكمل منتجات الوقود التي توفرها مؤسسة الإمارات العامة للبترول " إمارات " وتشمل الديزل والبنزين الخصوصي " 95 " والممتاز "98".

ويتوفر وقود أوكتان 91 حاليا في 20 محطة خدمة تابعة للمؤسسة وسيجري توفير الوقود الجديد تدريجيا وعلى مراحل عبر شبكة محطات خدمة " إمارات " ومن المتوقع أن يتوفر في جميع محطاتها بحلول نهاية الربع الأول من العام المقبل.

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