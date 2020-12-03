الإمارات تشهد 5 محاولات تحطيم أرقام قياسية عالمية

المصدر: دبي- البيان

كشفت غينيس للأرقام القياسية، عن أن الإمارات تسعى إلى رفع حصيلتها من الأرقام القياسية بـ 5 محاولات جديدة، احتفالاً باليوم الوطني الـ 49.

وقالت السلطة الرسمية لرصد وتسجيل الأرقام القياسية حول العالم، بأن الرقم الحالي للإمارات يقف عند 434 رقماً قياسياً عالمياً، ما يجعلها في صدارة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذا المجال، متبوعة بمصر بـ 96 رقماً، ومن ثم السعودية بـ 95 رقماً.

وعلى مدار الأسبوع الجاري، سيتم رصد 3 محاولات باسم القرية العالمية بدبي، حيث تندرج هذه المحاولات ضمن حملة لكسر 25 رقماً قياسياً عالمياً، احتفالاً بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسها. والمحاولات الثلاث هي لأكبر رقم مصمم من الأعلام الوطنية.

والذي يقف حالياً عند 1000 علم، ومحاولة أخرى لأكبر كلمة مكتوبة من أغطية العبوات البلاستيكية، والذي يقف حالياً عند 13434 غطاء، وأما المحاولة الثالثة، فهي لأكبر فسيفساء مصنوع من تذاكر الدخول، والذي يقف حالياً عند 50 متراً مربعاً.

وهناك رقم قياسي جديد في «ياس مول» بأبوظبي عبر صنع زجاجة عملاقة بفن الرمل، إذ يتولى فريق من الفنانين المحترفين، تصميم هذا العمل، والذي سيصطبغ بألوان العلم الوطني الإماراتي. وسيتم عرض مجسم الزجاجة العملاقة في ساحة تاون سكوير في قلب ياس مول، ليتمكن جميع الزوار والمتسوقين من مشاهدة محاولة تحطيم الرقم القياسي مباشرةً.

وسابقاً، خلال الأسبوع، استطاعت المدرسة الهندية في الشارقة، تحقيق الرقم القياسي العالمي لأكبر فيديو متسلسل لأشخاص يمررون علماً وطنياً، وذلك بمشاركة 3537 شخصاً، حيث امتدت المحاولة بالمجمل لنحو 10 ساعات و14 دقيقة و45 ثانية.

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