«شنايدر إلكتريك الخليج» تحصل على أيزو الصحة والسلامة في الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

حصلت شنايدر إلكتريك لمنطقة دول الخليج، المتخصصة في مجال إدارة الطاقة والتحكم الآلي، على شهادة اعتماد الأيزو 45001: 2018 للصحة والسلامة المهنية وفق أعلى المعايير العالمية.

وبذلك، باتت عمليات شركة شنايدر إلكتريك في الخليج متوافقة تماماً مع متطلبات أحدث المعايير العالمية للصحة والسلامة المهنية.

وتؤكد هذه الشهادة، التي جاءت بعد مراقبة أداء الشركة لمدة عام كامل، والتدقيق الصارم على مدى عدة أيام عبر مكاتبها الستة في الإمارات، التزام شنايدر إلكتريك في الخليج بأعلى معايير الصحة والسلامة تجاه موظفيها وشركائها وعملائها في جميع الأوقات.

وتم تطوير نظام شهادة الأيزو 45001: 2018 على مدار أربع سنوات، وقد تم تصميمها لتزويد المؤسسات في جميع أنحاء العالم بمجموعة من العمليات التي تسمح لها بتحسين إدارة الصحة والسلامة المهنية بشكل فعّال وتقليل المخاطر المرتبطة بالعمل.

وتحدد الشهادة أفضل الممارسات ومتطلبات نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، وتقدم إرشادات لاستخدامها، لتمكين الشركات من توفير بيئات عمل آمنة وصحية، من خلال منع الإصابة المرتبطة بالعمل واعتلال الصحة، وكذلك من خلال التحسين المسبق للصحة المهنية والسلامة.

وتضمنت عملية التدقيق في شركة شنايدر إلكتريك كلاً من الإجراءات الخاصة بالعمل، والعمليات التشغيلية. وأعجب فريق التدقيق بعمليات الصحة والسلامة المهنية المتبعة في الشركة، سواء كانت في مكاتبها أو في مواقع العملاء. وأشاد المدققون بضوابط شنايدر إلكتريك الشاملة لمكافحة فيروس كوفيد 19، وكيفية تواصلها مع جميع الأطراف حول القضايا المتعلقة بمواجهة الوباء.

وقالت ناتاليا كيسينا، نائب الرئيس للموارد البشرية في شركة شنايدر إلكتريك في منطقة الخليج: تعهدنا بالحصول على شهادة الأيزو 45001: 2018 للصحة والسلامة المهنية، لاختبار إجراءات وتحسين عمليات الصحة والسلامة المهنية الخاصة بنا.

ويسعدنا أن العمل الذي قمنا به قد تم التحقق منه من قبل المدققين. بلا شك أوضح هذا العام أهمية أنظمة إدارة الصحة والسلامة المدروسة والمختبرة جيداً للحفاظ على سلامة الجميع، سواء كانوا موظفينا أو شركائنا أو عملائنا.

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