تدفق الزوار يتواصل على مراكز التسوق خلال العطلة

المصدر: دبي – بشار باغ

يتواصل تدفق الزوار إلى المراكز التجارية خلال أيام العطلة بشكل مطرد في ظل التخفيضات والعروض الاحتفالية الواسعة التي تقدمها متاجر وعلامات تجارية متنوعة بمناسبة اليوم الوطني.

ويأتي هذا الانتعاش بفضل بيئة التسوق والترفيه الآمنة بدبي، حيث تشهد المراكز والوجهات التجارية والسياحية التزاماً تاماً بالإجراءات الاحترازية.

وشكلت العروض والفعاليات الاحتفالية إلى جانب التخفيضات الواسعة حافزاً حيوياً للمتسوقين للاستفادة من تجربة تسوق زاخرة بالتوفير والبهجة.

كانت مراكز التسوق في دبي أنجزت كافة استعداداتها لمواكبة الزيادة في أعداد المتسوقين خلال أيام العطلة وخصوصاً في ظل العروض المتنوعة التي طرحتها العديد من متاجر التجزئة احتفالاً باليوم الوطني.

وتقدم المتاجر والأسواق التجارية عروضاً خاصة بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين، وفضل بعضها وضع نسبة 49 % للتخفيضات بما يتناسب مع هذه المناسبة العزيزة.

وبذلك يتواصل الانتعاش الذي سجله قطاع التجزئة ومراكز التسوق خلال «3 أيام من التخفيضات الكبرى» التي استمرت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وشهدت الفعالية التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة تخفيضات كبرى على المنتجات بنسبة وصلت إلى 90 بالمئة، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من العروض التي جذبت المتسوقين وشجعتهم على استكشاف أكبر وأفضل مراكز التسوق في المدينة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز