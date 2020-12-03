«الإمارات» تطلق المقصورة السياحية الممتازة في ديسمبر

المصدر: دبي - وائل الخطيب

كشف تقرير نشره موقع «إيرلاين ريتنغز» أن «طيران الإمارات» ستدشن أخيراً مقصورة الدرجة السياحية الممتازة في أحدث طائراتها «A380» من إيرباص في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأفاد الموقع في تقريره بأن الشركة تمتلك ثماني طائرات «A380» أخرى سيتم تسليمها خلال العام المقبل، تتميز جميعها بوجود الدرجة السياحية الممتازة الجديدة التي وصفها رئيس طيران الإمارات تيم كلارك بأنها الأفضل عالمياً.

وبهذا الخصوص، وصف كلارك لموقع «أيرلاين ريتنغز» المقصورة الجديدة بأنها رائعة، موضحاً أن المسافة بين المقعدين أكثر رحابة واتساعاً بزيادة قدرها 38 بوصة، وأصبح لدى المسافر مساحة تعادل مرة ونصف المرة مساحة الدرجة السياحية العادية، لافتاً إلى أن المقعد، الذي لم يتم الكشف عنه بعد، ستنتجه شركة «ريكاردو» لتصنيع مقاعد الطائرات.

وأشار كلارك إلى أنه يجري تجهيز عدد من طائرات «A380» بالمقصورة. وستزود جميع طائرات 777X بها كذلك، ومن المتوقع، أن تتضمن طائرات 787 وA350 مقصورات سياحية ممتازة. وخلص الموقع إلى القول: في حين اعتمدت «طيران الإمارات» الدرجة السياحية الممتازة، فإن أقرب منافسيها لم يبدوا أي اهتمام حتى الآن.

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