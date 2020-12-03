تقرير أمريكي: دبي وجهة ترفيه عالمية

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكد موقع «Bucket List Journey» الأمريكي أن دبي وجهة ترفيه عالمية فريدة من نوعها، حيث توفر فرصاً كبيرة للسياح لتجربة أشياء جديدة ومثيرة.

وذكر الموقع في تقرير أنه بصرف النظر عن كونها وجهة تسوق مشهورة عالمياً وحاملة للأرقام القياسية، فإن دبي تزخر بالعديد من الأشياء الحصرية وهي أشياء فريدة تتميز بها تعجز أي مدينة أخرى عن توفيرها. وسلط التقرير الضوء على بعض مما تتمتع به دبي من وجهات ترفيهية، وقال:

ليس من الممكن حتى الآن رؤية العالم كما هو الحال من برج خليفة، أطول مبنى من صنع الإنسان في العالم، فمن الصعب وصف المنظر من برج المراقبة في الطابق 144 بالكلمات وهذا ما يجعله مكاناً لابد من زيارته. مع وجود العديد من الخيارات على الرغم من الإقامة، فإن فكرة الإقامة في برج العرب الجميل هي بالتأكيد مكان يستحق التواجد فيه، في حين أنه الفندق الوحيد الفاخر من فئة 7 نجوم في العالم.

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