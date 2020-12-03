«أﭬايا» تعرض تقنيات مبتكرة في «جيتكس»

المصدر: (دبي- البيان)

تشارك شركة «أڤايا» في الدورة الـ 40 من أسبوع جيتكس للتقنية، الذي تستضيفه دبي بين 6 و10 ديسمبر، حيث تعرض تقنيات مُبتكرة، تستند إلى منظومة التطبيقات السحابية، بالإضافة إلى حلول «أڤايا وان كلاود»، المدعومة بالذكاء الاصطناعي. كذلك تعتزم أڤايا استعراض أحدث الابتكارات الخاصة بتطبيق «سبيسز من أڤايا»، الخاص بالاتصال والتنسيق والتعاون، والذي يُعدّ أداة سحابية متقدّمة بيد الشركات والمؤسسات العامة، لتسهيل عقد الاجتماعات والتنسيق بين الموظفين.

سيتم استعراض حالات استخدام تقدّم لمحة عن مستقبل تجربة المرضى مع مقدّمي خدمات الرعاية الصحية. وسينضمّ إلى أڤايا عدد من عملائها من أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، لاستعراض ابتكاراتهم في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والمصارف والاتصالات. وستكون مشاركة أڤايا في أسبوع جيتكس للتقنية، بالشراكة مع «إكستريم نتوركس» و«فرينت سيستمز» و«سيمافون» و«كوبيد»، بقاعة زعبيل في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال رئيس «أﭬايا العالمية» نضال أبو لطيف: نشارك في جيتكس، لنوضّح أهمية انتقال الأسواق إلى نماذج الأعمال الجديدة، سواء كان العمل في الفضاء الرقمي، أو في ميادين التفاعل الشخصي المباشر. وقد اختبرنا خلال عام 2020 تجارب لا تُنسى، خصوصاً مع الإغلاق العام الذي فرضته جائحة كوفيد 19، وتمكنّا من المشاركة في دعم أعمال الشركات ومؤسسات القطاع العام، وواكبنا عملاءنا في مساعيهم للمحافظة على استمرارية الأعمال في كل القطاعات.

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