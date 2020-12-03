«سيمنس» و«بورشه» تطوران وقوداً كهربائياً

المصدر: (أبوظبي - البيان)

تقوم سيمنس للطاقة، وبورشه، الشركة العالمية المتخصصة في تصنيع السيارات الرياضية، وبمشاركة عدد من الشركات العالمية، بتطوير وتنفيذ مشروع تجريبي لإقامة أول منشأة صناعية وتجارية متكاملة من نوعها في العالم لإنتاج الوقود الكهربائي الصديق للبيئة e-fuels.

وخلال المرحلة التجريبية للمشروع، سيتم إنتاج حوالي 130,000 لتر من هذا الوقود الكهربائي حتى أوائل 2022. أما المرحلتان التاليتان من المشروع فتشهدان زيادة هذه الكمية لحوالي 55 مليون لتر حتى عام 2024، ثم حوالي 550 مليون لتر حتى عام 2026. وستكون بورشه المستهلك الرئيسي لهذا الوقود الأخضر.

ويقام مشروع «هارو نيرو» التجريبي للطاقة في إقليم ماجلان بدولة تشيلي.

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