مديرون ومسؤولون في عجمان: اليوم الوطني تجسيد لمسيرة حافلة بالإنجازات

المصدر: عجمان - وام

أكد عدد من المديرين والمسؤولين في إمارة عجمان، أن الثاني من ديسمبر مناسبة عزيزة على قلوب جميع مواطني الدولة والمقيمين على أرضها الطيبة ، يعبر فيها الجميع عن فرحتهم وفخرهم بمسيرة حافلة بالإنجازات التي شملت كافة القطاعات.. مؤكدين أن الثاني من ديسمبر سيظل يوماً راسخاً في ذاكرة الوطن .

وقال المهندس عمر بن عمير المهيري، المدير العام لهيئة النقل، إن الثاني من ديسمبر يحمل في طياته معاني ودلالات عدة تؤكد في مجملها تكاتف الإماراتيين في ظل القيادة الرشيدة لرفعة الوطن و تجديد العهد لمواصلة مسيرة العطاء التي ارساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في بناء دولة ذات مكانة مرموقة رايتها خفاقة على مدى الأزمان تواجه كافة التحديات والصعاب بعزيمة وإصرار ،دولة ينعم شعبها بالرخاء والطمأنينه ، دولة حاضنة وجاذبه للشعوب والثقافات الأخرى حتى غدت نموذجاً يحتذى به في التسامح والإزدهار التنمية.

رؤى وأهداف

ومن جانبه أكد المهندس علي بن تويه السويدي مدير عام منطقة عجمان الحرة ان اليوم الوطني للدولة والذي يصادف الثاني من ديسمبر من كل عام يعتبر أحد أهم المناسبات الوطنية في بلادنا.

حيث نقف وقفة اجلال وتقدير للآباء المؤسسين للاتحاد بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".. وفي هذا اليوم نجدد الولاء لقيادتنا الحكيمة والتزامنا بتحقيق الرؤى والأهداف المرسومة لتعزيز رفعة هذا الوطن الغالي وحماية مكتسباته وانجازاته..

ونحتفي في هذا اليوم بمسيرة بلادنا نحو الأسبقية والتقدم في كافة المجالات، ونستذكر فيه سجلاً حافلاً بإنجازاتٍ ونجاحاتٍ بدت وكأنها مستحيلة المنال، ولم تكن لتتحقق لولا الصبر والعزيمة والإصرار والإرادة التي يتحلى بها أبناء الامارات .

فخر واعتزاز

ومن ناحيته تقدم صالح محمد الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان وأسرة دائرة التنمية السياحية بعجمان بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد اَل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، و ألى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ اعضاء المجلس الاعلى حكام الإمارات بمناسبة اليوم الوطني التاسع والاربعين للدولة .. معربين عن فخرهم واعتزازهم بالتاريخ المجيد لدولة الامارات وإنجازاتها المشهودة في شتى مجالات الحياة، مؤكدين المضي على عهد الولاء ومواصلة مسيرة التقدم والازدهار .

انجازات مستمرة

وبدوره قال محمود خليل الهاشمي المدير التنفيذي لمدينة عجمان الإعلامية الحرة بمناسبة ان الثاني من ديسمبر من عام 1971 كان من اعظم الإنجازات في تاريخ المنطقة ، واسس هذا التاريخ لمجيد لمراحل من التطورات المذهلة التي تتعزز عاما بعد اخر ولن تتوقف مسيرة الانجازات المستمرة ..و فرحتنا بهذه المناسبة الخالدة و بكفاح من يعود اليهم الفضل في ذلك لا تعبر عنها الكلمات .

ولكن لا بد لنا ان نعبر عن اعتزازنا بما قام به الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه و اخوته الشيوخ الكرام الذين اسسوا وطن شامخ اصبح قبلة و منارة لجميع شعوب العالم .

ترابط وتلاحم

ومن ناحيته أكد مروان أحمد آل علي - مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن ذكرى اليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات ترسخ روح الوحدة الوطنية المتمثلة في الترابط والتلاحم بين القيادة والشعب والتي غرسها الآباء المؤسسون والرعيل الأول من رجال الوطن الذين أرسوا ركائزاتحاد الإمارات.

وقال سعادته إن دولة الإمارات قطعت خلال السنوات الماضية أشواطاً من التنمية والإنجاز للوطن والمواطن، وما زالت مسيرة الاتحاد تمضي تحت ظل قيادتنا الرشيدة نحو مستقبل مشرق، مشيراً إلى أن اسم الإمارات أصبح مرادفاً للإنجاز على كل المستويات.

وأضاف أن الثاني من ديسمبر سيظل يوماً راسخاً في ذاكرة الوطن، نستذكره بكثير من الاعتزاز والفخر بدولة الاتحاد وبتلاقي السواعد الشداد، التي توحدت خلف القيادة الرشيدة لتتحقق مسيرة الإنجازات التي وضعت دولة الامارات في مصاف الدول المتقدمة .

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