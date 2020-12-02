أراضي دبي: اليوم الوطني عرفان بجهود القيادة واستلهام لقيم الإخلاص

المصدر: دبي - البيان

قال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «عندما تحل علينا مناسبة اليوم الوطني كل عام تحملنا الذاكرة لسنوات خلت تمثل عمر دولتنا الحديثة عرفاناً بجهود الصف الأول لقيادة هذا الوطن لاستلهام قيم الإخلاص والحرص على بذل كل جهد مستطاع لتظل رؤاهم منارة تقود خطانا نحو المستقل».

وأشار - تصريح له بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات - إلى أن اتباع دولة الإمارات لنهج قيم الإخلاص في العمل يعد السبب الأول وراء نجاحها في تسطير نجاحات استثنائية خلال فترة زمنية قياسية..

لافتاً إلى أنه خلال أقل من قرن أصبحنا نفاخر بريادتنا العلمية والنهضوية والاجتماعية التي وفرت لكل إماراتي أسباب التفوق والتميز في مجالات كانت حكراً على عدد قليل من دول العالم المتقدمة، حيث أصبح اسم الإمارات مقترناً اليوم باستكشاف الفضاء واقتحام الذكاء الاصطناعي ودخول عالم الطاقة المتجددة وغيرها الكثير.

وأضاف ابن مجرن: «يقيناً أن هذه النهضة ستتوالى فصولها ونحن نستعد للخمسين المقبلة من مسيرتنا وصولاً إلى مئويتنا الأولى، حينها ستنعم أجيالنا القادمة بالعيش في دولة حجزت لها المراتب الأولى في كافة الصعد.. وستتذكر أجيال المستقبل بامتنان جهوداً تواصلت منذ اليوم الأول من عمر الاتحاد ليستمروا على درب العطاء».

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