الأوراق المالية: الثاني من ديسمبر ذكرى تؤرخ لاتحاد الإمارات وميلاد دولتنا المباركة

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن يوم الثاني من ديسمبر سنة 1971 سيبقى دائماً، ويخلد أبداً، ذكرى عزيزة على قلوب أبناء الإمارات، وتؤرخ لاتحاد الإمارات وميلاد دولتنا المباركة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال الزعابي: «في مثل هذا اليوم من كل عام يحتفي جميع المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة بذكرى إعلان الاتحاد وتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة تعبيراً عن محبتهم واعتزازهم بهذه المناسبة الغالية واحتفائهم بهذه اللحظة الفاصلة من تاريخ بلادنا وأمتنا».

وأضاف: «إن احتفالنا هذا العام هو احتفال بالمنجزات والمكتسبات وبمسيرة مباركة من العطاء امتدت زهاء خمسة عقود بفضل غرس الآباء المؤسسين، طيب الله ثراهم أجمعين، لنمضي بكل فخر واعتزاز نحو تدشين احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي والذكرى السنوية الخمسين لقيام الاتحاد».

وقال: «لقد تنوعت الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات عبر تجربتها الاتحادية وتعددت أهدافها التنموية ومثلت انعكاساً لاستراتيجية رشيدة سعت لتوظيف الإمكانات والقدرات وإيجاد بيئة وطنية تواكب المستجدات العلمية والتقنية عبر سياسات محلية واتحادية متكاملة.

وكست الرؤية السديدة للقيادة الحكيمة إرث دولة الإمارات العريق وشكلت الأساس الصلب للانطلاق لاستشراف مستقبل مشرق نمضي فيه بخطى وثابة للأمام متمسكين بقيمنا الراسخة، وها هي دولة الإمارات ترتقي المراتب الأولى على مؤشرات التنافسية.. ترتاد الفضاء وتسبر غوار المريخ، تسابق الزمن لتحتل مكانة رائدة ضمن أفضل دول العالم، وتتبوأ المكانة التي تستحقها بفضل الاقتصاد المتطور والاستغلال الأمثل للموارد والبنية التحتية المتطورة والأوضاع السياسية والاجتماعية المستقرة».

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