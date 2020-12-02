عرض لليخوت الفاخرة في دبي مارينا احتفالاً باليوم الوطني

المصدر: دبي – البيان

احتفاءً باليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة، شهدت دبي أمس عرضًا فريدًا لليخوت، حيث أقيمت قافلة ومسيرة بحرية كبيرة شهدت مشاركة أكثر من عشرين سفينة بما في ذلك 17 يختًا فاخرًا ودراجات مائية وألواحًا مائية في هذا العرض، مما وفر مناظر خلابة للضيوف على متن الرحلة البحرية.

وبدأ أسطول اليخوت العرض من مرسى دبي، حيث تجمع الأسطول بأكمله في شكل دائري ورفع علم الإمارات العربية المتحدة في البحر المفتوح، وتجول الضيوف في رحلة لمدة ساعتين في المياه المحيطة، لتغطي العديد من المعالم الرئيسية مثل أتلانتس، علاوة على ذلك، تم تنفيذ عروض جت سكي رائعة بواسطة B3 Adventure LLC، وتم تخطيط كل شيء وتنفيذه وفقًا للقواعد الاحترازية وتدابير وأنظمة حكومة دبي.

ونظم الحدث شركة D3 Yachts المتخصصة بتأجير اليخوت، وقام الضيوف الرئيسيون شيخة إبراهيم المطوع المديرة بدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وشري أوتام تشاند، القنصل الهندي (شؤون المجتمع والتأشيرات) بتسليم علم دولة الإمارات العربية المتحدة بطول 49 مترًا لعلي بن خالد، ليرفع العلم عاليا خفاقا.

ومن بين الضيوف الآخرين السيد بي بي عبد الجبار؛ المدير الإداري لشركة هوت باك العالمية، الدكتور مايك شيثام ؛ مدير - تطوير الأعمال العالمية في هوت باك العالمية، السيدة ميلانا بوسكوفيتش، رئيس التسويق - مزارع العين، شمير محمد علي، العضو المنتدب لـ D3 Yachts إحدى وحدات ماكس هولدينغ والشيخ سلمان بن دعيج آل خليفة - رئيس مجلس إدارة مجموعة بلاتينيوم.

وانضمت العلامات التجارية الكبرى التي تتخذ من الإمارات مقراً لها مثل هوت باك و مزارع العين كرعاة للحدث، حيث ترى أن هذه فرصة فريدة لتكون جزءًا من احتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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