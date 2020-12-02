مراكز تسوق «ماجد الفطيم» تحتفل بمحطاتٍ خالدة لدولة الإمارات وإنجازاتها ومستقبلها

المصدر: دبي ـ البيان

يحتفي «مول الإمارات» و«سيتي سنتر مردف» و«سيتي سنتر ديرة» باليوم الوطني الإماراتي، من خلال دعوة أفراد المجتمع للمشاركة سوياً في سلسلة من الاحتفالات الخاصة والمميزة، كتحية تقدير وثناء لإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة وثقافتها وتاريخها ورؤيتها المستقبلية.

وقال فؤاد منصور شرف، المدير العام لإدارة العقارات في الإمارات، لدى شركة «ماجد الفطيم»: نحن في شركة «ماجد الفطيم» سعداء بالاحتفال باليوم الوطني الإماراتي في كافة مراكز التسوق التابعة لنا. لقد شكلت دولة الإمارات موطناً للعديد من الثقافات والجنسيات، وإنه لمن دواعي سرورنا أن نرى كل هذه الثقافات مجتمعةً وتشارك معنا، للتعبير عن حبهم للإمارات وما تعنيه لهم هذه الدولة ونحن نتطلع سوياً إلى المستقبل«.

مول الإمارات

ستتاح الفرصة لزوار»مول الإمارات«للاستمتاع بمشاهدة المعرض التفاعلي في»سنترال جاليريا«، الذي يجسد من خلال الصور الفوتوغرافية لحظات ومحطات لا تنسى محفورة في الذاكرة لتاريخ الإمارات. كما يمكن للزوار مشاركة صورهم الخاصة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتي سيتم عرضها على منصة المعرض، عبر شاشة تفاعلية باستخدام هاشتاغ #OurNationsStory.

كما سيتحول»المسرح«المتواجد في الطابق الثاني في»مول الإمارات«بتاريخ 5 ديسمبر، إلى مساحة مخصصة للمواهب الفنية المحلية، الذين سيقومون بالعزف والغناء وإطراب الزوار والعائلات والأصدقاء، بالأغاني التي تروي سيرة وتاريخ وتراث دولة الإمارات. وسيقدم هذا الحفل مغني الراب ومذيع الراديو السعودي الشهير»بيج هاب«.

كما سيستضيف كل من»سيتي سنتر مردف«و»سيتي سنتر ديرة«، مجموعة متنوعة من ورش العمل تتمحور حول مواضيع فريدة من نوعها، لإشراك جميع أفراد العائلة وإتاحة الفرصة أمامهم لاختبار التجربة الإماراتية الأصيلة. تتضمن ورش العمل الذي يستضيفها

سيتي سنتر مردف

»سيتي سنتر مردف«، الخط العربي والرسم على الأكواب لتجسيد الفن الإماراتي والرسوم الكاريكاتيرية المسلية وتلوين الطوابع البريدية.

وبالتعاون مع دار»عكّاس للفنون البصرية«، استضاف»سيتي سنتر مردف«عدداً من الفنانين المحليين، حيث أتيحت لهم الفرصة لإعادة تصور علامة»سيتي سنتر«التجارية الشهيرة C، وإحيائها من جديد بلمساتهم الخاصة وإلهامهم ورؤيتهم الفريدة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ولقد ساهمت العلامة التجارية»سيتي سنتر«في مساعدة الفنانين على تحقيق رؤيتهم من خلال الوسيلة الفنية التي يختارونها، للتعبير عن إلهامهم الشخصي وحبهم لدولة الإمارات العربية المتحدة.

سيتي سنتر ديرة

وتتميز الاحتفالات في»سيتي سنتر ديرة«بستاند بصري جذاب، مستوحى من»مهمة إلى المريخ«ومن مسيرة الإمارات، إلى جانب ورش العمل والأنشطة التي تجذب العائلات والمصممة لتقدم تجارب إماراتية غامرة وأصيلة لزوار مركز التسوق. وتتضمن هذه الأنشطة الفنون والحرف اليدوية والتقاط الصور مع صقر حقيقي. كما سيستضيف مركز التسوق عروضاً مباشرة تتضمن موكباً استعراضياً بمشاركة فنانين محترفين.

ولتحقيق المزيد من التميّز في اليوم الوطني الإماراتي، تتاح الفرصة لزوار كلٍ من»سيتي سنتر مردف«و»سيتي سنتر ديرة«، خلال الفترة الممتدة من 24 نوفمبر إلى 3 ديسمبر، الدخول في سحبٍ خاص والحصول على فرصة الفوز بنحو 49 ألف نقطة من برنامج المكافآت»شير«. يتوجب على زوار مركز التسوق، للدخول في السحب، إنفاق مبلغ بقيمة 200 درهم أو أكثر في أي متجر من متاجر المركز أو منافذ الأطعمة والمشروبات.

وستقدم ردهة الطعام في»سيتي سنتر ديرة"، تجربة الطهي الجديدة والوجهة المتميزة بفنون الطبخ العالمية، عروضاً ترويجية خاصة مقابل 49 درهماً، وتتيح المجال أمام الزوار وعائلاتهم لتناول الطعام سوياً بتكلفة قليلة.

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